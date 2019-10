El Govern replica a Puertos sobre los cruceros: "Que se encargue de sus competencias"

El Govern mantiene que puede regular los cruceros y le pide a Puertos del Estado que "se encargue de sus competencias" que el ejecutivo autonómico ya hará lo propio con las suyas.

Aquí en la SER, la director general de Turismo, Rosana Morillo, insiste en que sí se pueden tomar medidas para concretar cuántos barcos y en qué días pueden atracar en los puertos de las islas.

La semana pasada el director de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, dijo que "ni se puede ni se va a limitar" la llegada de este tipo de embarcaciones. Aquí en la SER, la directora general de Turismo, Rosana Morillo, es muy clara y básicamente le dice a De la Encina que se meta en sus asuntos.

Explica Morillo que se pondrán en marcha medidas tomando como referencia estudios rigurosos, dice, que permitan establecer cuántos cruceros pueden atracar en las Islas, qué días y de qué manera se puede regular.

Crisis de Thomas Cook

Morillo ha hecho referencia también a la crisis de Govern abierta tras algunas de las medidas anunciadas por el Govern para ayudar a los empresarios afectados. No habla de rectificación y dice que el objetivo era conseguir ayudas lo más rápido posible y para eso se decidieron por una línea directa y no por recuperar el dinero de la ecotasa. Asegura que la quiebra de Thomas Cook tiene que llevar a los hoteleros a modernizar sus canales de venta para no depender sólo de los touroperadores.

En otro orden de cosas, asegura que antes de final de año estará listo el borrador para regular el todo incluido.