El piloto Mallorquín se pasa por SER Deportivos Baleares para hablarnos de su último campeonato de trial de España y del evento de trial que organizará los próximos 1 y 2 de noviembre:

"Los jovencitos entrenan cada día y tienen menos riesgo de lesión, no tienen la cabeza tan amueblada como yo y tienen un plus diferente que con la edad se pierde. Yo con la edad me veo Mucho más prudente".