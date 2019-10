Los políticos reciben duras (y muchas) críticas en Twitter por la situación del Mar Menor

Desde que el sábado aparecieran miles de peces y crustáceos muertos en las playas del Mar Menor, en San Pedro del Pinatar, han sido muchos los políticos que han manifestado su pesar por esta situación y sus intenciones de trabajar para solucionar este problema medioambiental.

Aunque muchos de ellos han recibido apoyos y mensajes de ánimo, han sido mayoritarios los mensajes de personas que les han echado en cara no haber tomado medidas en los últimos años para mejorar la calidad ambiental de la laguna salada.

Este es el caso del presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, por ejemplo. Ayer mismo, decía en Twitter que "el Mar Menor es nuestra máxima prioridad y necesita el trabajo de todos" y añadía que "estamos en marcha para revertir esta situación dramática". Este mensaje fue contestado por usuarios de esta red social como Juan Antonio B. quien le espetaba diciendo "menos fotos suyas presidente, que le tenemos muy visto, y más fotos de precintado de desaladoras y pozos ilegales en el campo de Cartagena". María Nistal le pregunta al presidente "¿Eres consciente de la gravedad? Imagínate que un día no pudieras respirar ni en tu propia casa. Qué vergüenza..."

El Mar Menor es nuestra máxima prioridad y necesita el trabajo de todos. Esperamos colaboración leal por parte de todas las administraciones y colectivos implicados.



Estamos en marcha para revertir esta situación dramática. Si todos aportamos, es posible conseguirlo. pic.twitter.com/WeaQWqZMUM — Fernando López Miras (@LopezMirasF) October 14, 2019

Otros usuarios de esta red social, como Antonio Asensio reprochaba la inacción política diciendo que "entre unos y otros la casa sin barrer" o Francisco MJ le reprocha a López Miras diciendo "ahhhhh, que ahora es máxima prioridad por el calado mediático que ha cogido el tema. Y en estos 20 pico años de gobierno de su partido no hemos actuado para prevenir esta situación".

El sábado, López Miras escribía otro tuit por la noche en el que decía que "A todos nos duele esta situación, no solo ahora. Es evidente que solos no podemos hacer frente a este problema. Necesitamos unirnos más que nunca para salvar nuestro Mar Menor."

A todos nos duele esta situación, no sólo ahora.



Es evidente que solos no podemos hacer frente a este problema. Necesitamos unirnos más que nunca para salvar nuestro Mar Menor. — Fernando López Miras (@LopezMirasF) October 12, 2019

Este tuit también fue contestado por numerosos usuarios como Rosa Manrubia, quien le reprochaba que no se hayan tomado medidas porque "o no interesan a determinados colectivos o no os interesan políticamente". Juana María Madrid fue bastante explícita con un "no tenéis vergüenza, después de todo lo que han aportado los científicos para solucionar el problema solo habéis mirado por intereses económicos (a) corto plazo y ya no hay solución".

La vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco, de Ciudadanos, publicó el lunes un tuit con una bella imagen de un atardecer en el Mar Menor donde escribía: "Es tan fácil enamorarse de él que también será fácil luchar por él". También fue un tuit muy criticado. Por ejemplo, el tuitero 3UL3R le reprochaba el apoyo que le había dado al PP y le decía que "si de verdad quiere luchar por él empiece por quitar del gobierno a los que en 24 años lo han condenado a morir".

Es tan fácil enamorarse de él que también será fácil luchar por él. #SOSMarMenor pic.twitter.com/mwmDBSscvr — Isabel Franco (@ifranco) October 14, 2019

Otro usuario, Fuen-t le indicaba a Isabel Franco que "mientras Roma ardía Nerón tocaba la lira, que poquito hemos evolucionado" y Fran J. Lucas León la animaba a que presentara una moción de censura contra el PP.



El domingo publicaba Isabel Franco otro tuit en el que lamentaba que "el Mar Menor ya no se muere, está casi muerto".

Tengo la visión negra del agua y olor a muerte en la nariz. Ésta es una catástrofe medioambiental y tenemos que tratarla como tal. El #MarMenor ya no se muere, casi está muerto. pic.twitter.com/wJDzcc4SRr — Isabel Franco (@ifranco) October 13, 2019

La exconcejal de Ahora Murcia en el Ayuntamiento de Murcia, Alicia Morales, le espetaba un "qué desfachatez!" y Javier Zapata le reprochaba con un "dónde ves tú el casi? Yo solo veo muerte, y mar adentro es aún más grande la matanza".