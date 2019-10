No me han convencido para nada las explicaciones del presidente del Valencia CF Anil Murthy. Cuando lamenta la situación de mandar callar a los aficionados de Mestalla no me parece una disculpa sincera, cuando explica que Peter Lim no tiene intención de vender el club, sinceramente creo que él ni lo sabe y cuando argumenta el motivo por el que se despide a Marcelino, todo forma parte en mi opinión, de tratar de darle normalidad y de encontrar un traje que vista una sinrazón, un sinsentido y una barbaridad como va a ser el despido amistoso de Mateo Alemany y el forzoso de Marcelino.

Dos figuras que haciendo un dúo han dado éxitos al Valencia CF. Todo lo demás no se puede explicar de manera coherente.

A mi no me va a vender la cuadratura del círculo.