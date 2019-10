-----Mensaje original-----

En Agosto el gobierno de Canarias de Ángel Víctor Torres, nada más llegar casi, declaraba la emergencia climática. Casi todos sabemos por dónde van los tiros, pero no conocemos el detalle. Lo que sí sabemos es que el gobierno de aquí quiere poner en marcha medidas cargo a una ley que está en exposición pública previa para buscar la participación ciudadana, ley de medidas para frenar el cambio climático.



El consejero José Antonio Balbuena anunció en el parlamento de Canarias que pretende llenar las azoteas de las islas de paneles solares. Quiere el responsable de Transición Energética conseguir que todos generemos nuestras propia energía limpia y renovable, que consumimos y esa pretensión es muy razonable y plausible. Ahora bien, habrá que ir más allá, que tendrán que hacer las empresas turísticas, como lo conseguirá. Apunta el consejero que con ayudas y políticas fiscales, sabe el consejero que los paneles solares son estructuras caras, que rondan los 3000 euros y que a la sociedad canaria que van dirigidas estas nuevas políticas, son familias que en su mayoría tienen dificultades económicas.



Estas soluciones deben tener estudios pormenorizados, ya no solo como promover estas energías, sino también el aprovechar la inversión necesaria para que estos paneles se puedan realizar aquí, creando empleo y riqueza aquí. No se trata de promover que se forren con este negocio otros.



Y por último, una pregunta, ¿tendrá claro el consejero y su equipo, en cuánto tiempo tendremos un porcentaje importante de nuestros coches eléctricos y cuánta energía necesitamos para resolver que no tengamos que usar el petróleo para enchufar las baterías?. ¿Y lo habrá pensado el cabildo de Gran Canaria para saber si la central China-Soria acumulará la energía necesaria para si pronto en pocos años logramos tener un cuarto de los coches de la isla eléctricos, tendremos energía renovable para todos ellos?



Si todo esto, el gobierno y el cabildo lo tienen medido, fantástico, sino ya están tardando en encargar los estudios pertinentes.

