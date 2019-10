El Observatorio, una mole en desuso y sin rematar, cuatro años después

El Observatorio de Medio Ambiente se ha convertido en una mole de hormigón, a medio acabar y sin un contenido claro. Cuatro años después de recepcionar el edificio en la Vía Parque, éste luce a día de hoy como una mole de hormigón, con grafittis en su exterior, la práctica totalidad de salas a medio acabar y sin uso, y dos únicos trabajadores que lo ocupan casi de forma testimonial para impartir cursos de formación municipales.

Mientras tanto, la suma que debía dedicar a esa formación pero por parte de la UTE de limpieza, 156.000 euros anuales, se destina -según el grupo socialista- a campañas en favor del propio equipo de gobierno, como la pasada "Alicante es mi casa", del alcalde Luis Barcala y el entonces edil de Limpieza, Israel Cortés, sentados en un sillón en La Explanada.

Además, el edificio iba a quedar integrado en la red de observatorios de sostenibilidad de España, lo que permitiría trabajar en red y compartir experiencias y conocimientos con otros centros u observatorios similares en España. Pero a estas alturas nunca ha emitido ni un solo informe técnico medioambiental, como debiera ser su cometido.

El salón de actos para 200 personas en la planta inferior, presentaba hace unos días este aspecto. / Grupo Socialista

Todo "un centro referente para el estudio, la investigación y la divulgación sobre el medio ambiente urbano y la sostenibilidad urbana", como se publicitó, que acabó recepcionado cuatro años después y costando más de un millón de euros, y que hoy es un edificio inacabado con múltiples deficiencias y carencias, prácticamente inutilizado. De hecho, su actividad se limita a los cursos de divulgación medioambiental (que por otra parte ya se dan el en CEAM del Benacantil) que antes del desglose de la Concejalía en Limpieza y Medio Ambiente, eran misión de la UTE concesionaria de la limpieza; una formación para unos 9.000 alumnos con una suma considerable, que según el edil socialista Raúl Ruiz, ahora se destina a propaganda de la concejalía.

El Observatorio tenía que haber estado listo en un año desde que en 2012 arrancaron las obras, cofinanciadas con fondos FEDER y un presupuesto inicial de casi un millón de euros, con la popular Asunción Sánchez Zaplana al frente de la Concejalía. Pero los incumplimientos de la adjudicataria de Ortiz y los problemas con la siguiente mercantil, Sarco, retrasaron su puesta en marcha hasta cuatro años, ya con el tripartito en el gobierno, y acabaron acarreando un gasto en torno a los 514.000 euros, entre el 30% no financiado por Europa que hubo que abonar a estas dos empresas, más la multa de en torno a 80.000 euros con que el Ayuntamiento hubo de indemnizar a Ortiz y 64.000 euros más de fondos Feder que se perdieron al no completarse el proyecto a tiempo.

Algunas salas del Observatorio están aún con las tuberías y cableados tendidos por el suelo. / Grupo Socialista

Poco fiel ha resultado ese proyecto, por cierto, al resultado final del edificio. Éste, de aproximadamente 1.100 metros cuadrados útiles, iba a ocupar una posición central en el jardín de 7.000 metros cuadrados, con un aljibe para recoger las aguas de lluvia y regar las zonas ajardinadas. Habría salas destinadas al uso de la ciudadanía; entre ellas una biblioteca y un centro de documentación, como un espacio interactivo de recursos y documentación medioambiental, con 20 puestos de consulta. También, una sala de exposiciones y una zona de actividades de formación de 200 metros cuadrados dedicada a aulas-taller. En un nivel inferior, habría un salón de actos con un aforo para 200 personas. El área administrativa preveía tres despachos y una sala de reuniones, la mayoría con paños de vidrio que estarían protegidos del efecto invernadero y del exceso de luz mediante una fachada vegetal.

Pero de todo eso, apenas queda su sombra. El aljibe no llegó a construirse, la vegetación y zona ajardinada están ocupadas por maleza, de la biblioteca nunca más se supo, el salón de actos es hoy un sótano inhabitable y el escaso personal soporta temperaturas insoportables sin aire acondicionado; por no hablar del supuesto espacio interactivo, ya sin sentido al no contar siquiera con conexión de internet.

Ahora mismo, de una plantilla prevista de 15 personas solo trabajan allí dos: un auxiliar y un jefe de departamento que además sufren el calor veraniego por la ausencia de aire acondicionado, pendiente de que el Ayuntamiento licite su instalación en éstas y otras dependencias municipales.