Jubilados asturianos fletan tres autobuses a la movilización en Madrid en defensa de las pensiones

En Madrid ha vuelto a escucharse este mediodía aquello de Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, el lema que ha hecho suyo la Coordinadora Estatal en defensa del sistema público de pensiones; una organización con implantación también en Asturias, desde donde se han fletado tres autobuses llenos de jubilados para participar en la concentración que ha rodeado este mediodía el Congreso de los Diputados. Tres asturianos más han marchado a pie además con la Columna Norte que partía desde Bilbao el pasado 23 de septiembre y que llegaba ayer a Madrid. Dicen sentirse indignados y preocupados por el futuro de las pensiones aunque según Teresa Dopazo, portavoz de la COESPE en el Principado, está siendo además de una reivindicación una fiesta en la que no ha faltado gente joven, que son quienes deben continuar la lucha, a su juicio.

En Madrid está también Miguel Ángel González, jubilado de Piedras Blancas, de 66 años. No lucha sólo por él que “he trabajado 42 años a tres turnos y cotizando por el máximo y tengo el derecho a una pensión digna para mí, pero no es el caso de mucha gente. Y estamos viendo que estos salarios nos los quieren bajar, se nos ha mermado el salario”. También está en la movilización por aquellas viudas que cobran menos de 650 euros para luchar por las pensiones de incapacidad, de las cuales según la COESPE, 900.000 no llegan a 460 euros.

Una de esas pensionistas de incapacidad es la de Abel Troncoso. Vive en Gijón y tiene 58 años y ha acudido en coche por sus problemas de falta de movilidad. Pero quería estar en la manifestación “por lo injusto que están haciendo con todo el gremio de pensionistas. Lo mismo el gobierno de Zapatero cuando nos congeló la pensión, luego el cambio de las leyes de la seguridad social donde nos metieron otro hachazu y luego las dos reformas laborales que hacen del trabajo una penuria” Sobre el anuncio del gobierno de Pedro Sánchez que contempla subir las pensiones un 0.9 por ciento, Abel ironiza con que “todavía querrán que les demos las gracias”. Además del blindaje de las pensiones, los manifestantes piden también la derogación de las dos últimas reformas laborales y que por ley se revaloricen las pensiones con el IPC. La eliminación de copagos de la sanidad pública, suficiente residencias para la tercera edad que sean públicas, accesibles y de calidad y reducir la brcha de género en el sistema de pensiones.