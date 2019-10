Diez años de vibraciones eclécticas en l'Alcora a cargo de ULTRASONS

El 18 de octubre empieza la 10a edición de “ULTRASONS. Músiques en vibració”, una de las citas culturales del otoño en las comarcas de Castellón. El ciclo mantiene la esencia y filosofía con la cual nació: pluralidad, promoción de nuevas propuestas y compromiso cultural con el entorno. Del 18 al 27 de octubre, dos fines de semana con una extensa programación musical con lazos a otras disciplinas artísticas. Una edición pensada para dar a conocer nuevos proyectos y descubrir emociones en la capital de l’Alcalatén.

El Salón Gótico de Casa de la Música volverá a ser el núcleo gravitatorio del ciclo, con actividades durante todo el día: actuaciones, instalaciones, coloquios, presentaciones, talleres,... Sin olvidar, el espacio terraza (Reja de la Vila) ubicado en el exterior del Salón Gótico que también acoge actividades y es una zona idónea para comentar los conciertos o coger fuerzas para el siguiente acto.

Una programación musical con nombres destacados cómo Dorian Wood, artista californiano conocido y reconocido por el público castellonense pero que en l’Alcora se presentará en un formato diferente, en solitario. Dorian, con su poderosa voz y un piano para interpretar el proyecto personal y tributo único a Chavela Vargas, el año que se celebra el centenario de su nacimiento. Un espectáculo mitad homenaje, mitad diálogo entre dos almas creativas.

Otro proyecto que apuesta por la voz, y que se estrena en tierras valencianas, es Tarta Relena. Canto a capela y pinceladas de electrónica para explorar las sonoridades de la música vocal. Marta y Helena buscan la complejidad en la sencillez y la máxima expresión con el mínimo de elementos. En 2019 han presentado “Ora Pro Nobis”, el primer trabajo discográfico del grupo, del que la compositora y pianista Marina Herlop ha comentado: “lo he tenido que parar porque cada canción es tan “putu” preciosa que no me podía concentrar”.

Para ampliar las fronteras de la música hay la propuesta de José Luis Miralles, Beyond The Piano: John Cage con síntesis granular, los clústeres de Henry Cowell se entremezclarán con voces procesadas o John Adams abrazará las grabaciones de campo. Todo esto con el acompañamiento de los efectos visuales de la ilustradora Lluna Llunera. Un recorrido personal por el contemporáneo pianístico a cargo de uno de los valores musicales de la provincia.

Una de las novedades de la edición y estreno por dominios castellonenses es el proyecto liderado por Isabel Latorre, creado este 2019. “Eixa” une las facetas de interpretación y composición de Isabel e “Invisibles” es el debut discográfico de la formación, donde cada canción es un universo único de sonoridades basadas en la novela “Le Città Invisibili” de Italo Calvino. Isabel Latorre Sáez es compositora de audiovisuales, artes escénicas,...; intérprete por tradición familiar (piano, batería, acordeón,...) y divulgadora musical.

Rastreando la programación musical y los estrenos de 2019 encontramos “Horitzons distòpics” a cargo de Subespai (pseudónimo de Mauri Edo, músico experimental barcelonés instalado en Australia). En “Horitzons distòpics” busca preparar al oyente para la banda sonora de los tiempos que se acercan. Loops, grabaciones de campo, sonidos encontrados y electroacústica minimalista se combinan para crear atmósferas sonoras inexistentes.

La experimentación rítmica también será uno de los motivos de la Sesión Coconut-a con Fonki Cheff, pinchada para cargar energías con su variedad sin límites. Los 7 años en Londres y 6 en los Estados Unidos y los incontables viajes en Cuba, norte de África,..., hacen que la maleta de discos de este melómano sea una de las más extrañas y cotizadas del momento.

En el décimo cumpleaños del ciclo las referencias locales las encontramos en actividades originales y en la combinación de otras disciplinas artísticas. “Bloop” es la intervención artística de P.X.L. y Daniel Padilla donde el punto de partida es la fascinación por este sonido misterioso, de frecuencia irreconocible y posible origen animal. Los alumnos del IES l'Alcalatén nos explicarán en un coloquio–concierto el trabajo e intimidades de llevar a escena el musical “Tot és possible”, proyecto de investigación e innovación educativa del centro. Elena Medina Gil “La Megi” nos presentará el fotolibro colaborativo que ha coordinado “Realismo imaginativo: pareidolia”. La obra es una invitación a la creatividad y el ingenio, un juego abierto para personas con una gran capacidad imaginativa. Y la Societat Ca Blues de l’Alcora ha preparado un “Blues Guitar Tester” para experimentar y probar las guitarras que, a principio de siglo XX, se utilizaron en el Blues.

Además, los encargados de abrir el ciclo serán dos formaciones de viento-metal de origen muy diferente. Viernes (18 de octubre) será el turno de Abraç Band, combo surgido de la escuela Mondo Rítmic de Castelló de la Plana con ritmos festivos para hacer mover al público. Y sábado (19 de octubre) tomará el relevo Socker Brass, jovencísima banda procedente de las comarcas del sud, con un repertorio sin complejos y mezcla de estilos. Sexteto finalista de la edición de 2019 del Concurso de Música de Cámara IES Ximén de Urrea y ganadores del premio “Músicas en vibración”, donde se valoró la exploración de nuevos escenarios musicales y la creatividad del grupo.

Igual que en ediciones anteriores, ULTRASONS está comprometido con la dinamización cultural del entorno y apuesta por actividades destinadas a generar espacios de formación, reflexión, reconocimiento, creatividad,... Dentro de estas actividades encontramos la entrega del “Premio ULTRASONS 2019”, un agradecimiento anual que quiere distinguir las personalidades o entidades que ayudan al desarrollo de la cultura local. En la tercera edición del premio se ha decidido conceder este mérito a Enrique Salvador: por su incansable tarea cultural, luchando por la conservación, recuperación y difusión de tradiciones locales al frente de numerosas entidades culturales y sociales de l’Alcora y Suera.

En el fomento al desarrollo cultural también está la actividad: “ULTRASONS als instituts”, colaboración con los dos centros educativos de educación secundaria de la localidad, que recibirán a José Luis Miralles en su faceta didáctica. Otra colaboración es con las Jornadas de Formación y Promoción Cooperativa de la Caixa Rural, este año música ligera en formato de pulso y púa con la orquesta “Ciudad de la Mancha” y la vocalista alcorina Ester Sancho.

Y dentro de esta compilación de actividades de impulso cultural la más antigua es el espacio de medicación cultural, Hot Talk Club, organizado conjuntamente con la Coordinadora de Asociaciones Culturales de l'Alcalatén y, este año con, la asociación “Joves per l’Alcora”. En la edición de 2019 y siguiendo la voluntad del espacio se ha convocado el primer encuentro de festivales y eventos culturales de la comarca. Un encuentro con el objetivo de fomentar y facilitar la relación, promoción, coordinación e intercambio entre las entidades culturales del territorio. Una actividad con una finalidad muy clara: generar sinergias en torno a proyectos culturales.