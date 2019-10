La campaña de control del transporte del Govern se salda con 103 denuncias en Ibiza

El Govern ha impuesto en Ibiza 103 sanciones por valor de unos 153 mil euros durante la campaña contra el transporte ilegal de viajeros que se ha llevado a cabo este verano. Cuatro agentes inspectores del Govern se han desplazado al a isla para colaborar con el personal del Consell, especialmente en los puntos más conflictivos como el aeropuerto y los locales de ocio.

De las 103 sanciones, la mayoría, 65 corresponden a vehículos de alquiler con conductor que no han acreditado el tiempo máximo de trabajo, no contaban con autorización u hoja de ruta o no se habían registrado en el servicio. Asimismo, se ha sancionado a una decena de vehículos de empresas que no cumplían las condiciones, a 26 compañías de transporte discrecional que no hacían un uso correcto del tacógrafo o carecían de hoja de ruta y a 2 conductores que transportaban viajeros sin autorización.

El conseller de Movilidad, Marc Pons, defiende que el objetivo de la campaña es reducir el intrusismo hasta que acabe siendo cero.

Desde la Federación Balear de Transporte, creen que para frenar los ‘taxis pirata’ es necesario ampliar la oferta de vehículos en momentos puntuales.

Por su parte, desde la Asociación Sindical de Autónomos del Taxi, Biel Moragues, es partidario de endurecer las sanciones por obstrucción, falsificación de documentación y organización criminal, especialmente en Ibiza, la isla en la que más sufren las consecuencias del intrusismo.

Durante la campaña se han controlado un total de 243 vehículos.