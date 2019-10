La Rey Juan Carlos recoloca a la funcionaria que cambió las notas de Cifuentes a pesar de que quiere sancionarla

Amalia Calonge, la funcionaria de la Rey Juan Carlos, que cambió el expediente de Cristina Cifuentes para que pudiera conseguir su título de máster, es desde el pasado 11 de octubre asesora técnica en el Campus de Móstoles de la universidad, un cargo de libre designación al que Calonge accedió hace apenas unos meses, en julio, en comisión de servicio, y que ahora ha conseguido por decisión del gerente de este centro que, según fuentes de la universidad, ha tenido en cuenta las aptitudes de Calonge. La funcionaria ya ocupó ese cargo en el campus de Alcorcón entre 2014 y 2017 para pasar después, en pleno estallido del caso máster, a ocuparse de la promoción de asociaciones de estudiantes en el rectorado.

El rector Javier Ramos ha firmado esta adjudicación solo un día después de que la inspección de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) comunicara a esta funcionaria los resultados de la investigación interna que abrió sobre ella en marzo del año pasado. La universidad quiere sancionarla por una falta grave, por hacer funciones que no le corresponden, con la suspensión de empleo y sueldo durante seis años. Calonge cambió las notas del expediente de otro alumno del mismo máster en 2016, al igual que hizo con el expediente de Cifuentes en 2014 aunque, en el caso de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, según la universidad, no se le sanciona por haber prescrito la irregularidad administrativa.

Según ha aclarado la Rey Juan Carlos a la Cadena SER, este cambio de puesto ya estaba en marcha -en julio se abrió el proceso para la libre designación- y no lo pueden paralizar porque la sanción a Calonge aún no es firme. Hay un periodo de alegaciones que terminará en los próximos días y después el rector, Javier Ramos, será el que decida el castigo final contra esta funcionaria del personal administrativo de la universidad. Es la única implicada en el polémico máster de Cifuentes que recibirá probablemente un castigo de la Rey Juan Carlos ya que, hasta el momento, no se ha propuesto ninguna sanción administrativa a los profesores Pablo Chico de la Cámara, que ordenó el cambio de notas, Clara Souto y Alicia López de los Mozos, cuyas firmas falsificadas están en el acta de Trabajo Fin de Master, Cecilia Rosado, la profesora que admitió ante la jueza que se inventó el acta de ese trabajo, y Maria Teresa Feito, también profesora y ex asesora del gobierno regional. La Rey Juan Carlos esperará a que acabe la vía judicial para decidir si abre expediente a estos profesores.