Sayas anuncia que UPN no dará sus votos a Sánchez mientras no cambie el Gobierno Foral

"Compartimos el hartazgo" de la gente de ir a elecciones este año, dice el candidato de Navarra Suma al Congreso, Sergio Sayas. No obstante, entiende que los nuevos comicios son "una oportunidad para la política de principios, para dar la espalda al oportunismo y para cerrar al nacionalismo el acceso a las cuotas de poder" en España. El número uno en Madrid por la coalición integrada por UPN, PP y Ciudadanos dice que "no se puede formar gobierno ni de cualquier manera ni con cualquier socio". Sánchez "ha dejado pasar el verano con desidia sin querer llegar a acuerdos con nadie y ha demostrado una gran incoherencia porque le daba igual que se abstuviera el PP que Esquerra Republicana".

Y adelante que mientras no se revierta la situación del Gobierno de Navarra, con María Chivite como presidenta gracias a la abstención de EH Bildu, Pedro Sánchez "no podrá contar con los votos de UPN": "Si se entiende que los nacionalismos son malos para formar un gobierno en España, no puede ser que el mismo partido entienda que son buenos para Navarra".