Leire Baños: "Ojalá podamos devolver a la afición tanto cariño"

Leire Baños ha comparecido en Zubieta para analizar la situación de la Real Sociedad tras perder el derbi vasco contra el Athletic del Reale Arena.

-No se acaba el mundo. "Fue una derrota dura, porque ninguna queríamos que fuese así, porque nos abrieron el estadio, pero con los días lo vas asumiendo porque no se acaba el mundo, es un partido más, no hay tiempo que perder hay que seguir trabajando".

-Problemas desde el principil. "Es verdad que nos costó entrar al partido en general y es lo que nos suele parecer más fácil a nosotros y puede que el escenario diferente nos sobrepasara, pero le hemos dado vuelta y hemos hecho autocrítica".

-Tocada. "Llegue después de dos días sin entrenar por molestias en el aductor, pero estaba bien y el mister decidió darme descanso porque podía romperme si jugaba más, son cosas del entrenador, se respeta y hay que seguir trabajando.

-Deuda pendiente. "El ver qué nos abren el Reale Arena y nos vienen a ver 28.000 personas, luego no darles lo que se merecen y no disfrutar con ellos y eso para nosotras es algo pendiente con la afición y ojalá podamos devolverles todos el cariño que estamos recibiendo".

-Día pa´gico en Anoeta. “Para nosotras fue increíble, ver que la gente se involucra tanto y se nos hace hasta raro porque no lo vivimos como los chicos cada fin de semana".

-Visita al Granadilla. "La liga ha crecido un montón, no hay partido fácil allí siempre es complicado porque el campo es muy botón y un poco pequeño para nosotros, trabajamos bien y con intensidad, y ojalá podamos traernos los tres puntos".

-Amenaza de huelga. "Queremos que nuestra condiciones sean mejores, pero tampoco queremos llegar a hacer huelga y veremos cómo van pasando las cosas. Claro que nos da pena porque nosotras sólo queremos mejorar nuestra condiciones y hacerlo de una manera sana y no tener que llegar a hacer algo drástico como una huelga. Veremos cómo van transcurriendo los acontecimientos".