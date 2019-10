Sergi Campillo al PSPV: "Que no tensen más la cuerda, que sean conscientes de la gravedad y de lo que está en juego"

El Vicealcalde València, Sergi Campillo, de Compromís, ha lanzado este martes un aviso a navegantes, un mensaje directo para su socio de gobierno, el PSPV, de cara al pleno del Ayuntamiento extraordinario convocado este jueves por la mañana para explicar el fraude de la EMT. Les ha advertido que no tensen más la cuerda, que sean conscientes de la gravedad y de lo que está en juego:

Sin duda estamos ante una la crisis más grave desde que en 2015 los partidos de izquierda llegaran a un acuerdo para gobernar la ciudad después de 24 años de Rita Barberá como alcaldesa de la ciudad

El origen de esta grave crisis está en la reunión este miércoles de la comisión interna que debe investigar lo ocurrido en el seno de la empresa municipal. Una reunión tensa, muy tensa en la que se ha aprobado que el presidente de la EMT Giuseppe Grezzi, miembro de la comisión, se ausente siempre cada vez que comparezca un trabajador de la EMT para que no pueda sentirse incómodo. Algo natural como defendía el socialista Ramon Vilar:

La propuesta la han votado PSPV, PP, Ciudadanos pero no Compromís, que no perdona a su socio de gobierno el haberse alineado con la oposición. Y es que asegura Sergi Campillo que había negociado por la mañana con los socialistas que no iban a negarse a que Grezzi se ausentara de la comisión pero siempre que lo pidiera expresamente el compareciente, no como una condición inamovible. El Vicealcalde considera lo ocurrido un hecho muy grave, sin precedentes, que va a analizar Compromís en una próxima reunión y que dice, tendrá consecuencias. No habla de ruptura del gobierno de Rialto, pero sí de la confianza:

Comunicado del PSPV

El PSPV en un comunicado niega que lo ocurrido suponga una crisis de gobierno. Lo que hay, afirma, son desavenencias en el seno de la comisión que van a tratar de reconducir. Eso sí, aclaran que aspiran a que la comisión sea completamente transparente y garantista.

Los socialistas defienden la decisión tomada asegurando que es de sentido común y recordando que en las negociaciones previas a la conformación de la comisión ya insinuaron la conveniencia de que Giuseppe Grezzi se ausentara en las comparecencias de los trabajadores de la EMT.