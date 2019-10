No estoy orgulloso pero esta mañana he sido un absoluto novelero. Supongo que ha sido cosa de la deformación profesional. Todo pasó en la guagua de camino a la radio. Me senté justo detrás de una señora mayor, se llamaba Delia, que saludó a Carmencita, otra señora que se subía a la vez que yo. Parecía que las dos se conocían desde hacía tiempo, al menos se preguntaron por sus hijos y nietos. "Todo bien, la familia genial", le dijo Delia a Carmencita. "Y eso que el tiempo está revuelto, mira lo que está pasando en Cataluña". Carmencita afirmó con la cabeza y respondió: "¿Sabes lo que pienso yo de los catalanes? Pues que son unos..."

Me quedé con las ganas de saber qué calificativo usó Carmencita. ¿Unos pesados, unos valientes, unos sinvergüenzas, unos revolucionarios...? El ruido de un claxon me dejó sin saberlo. "Yo también estoy atónita, Carmencita. Y ya no sólo por lo de Cataluña. Mira el sur, los hoteles medio vacíos por lo de la aerolínea esa que cerró, los pobres turistas", continuó Delia. Carmencita volvió a asentir con la cabeza y respondió: "Yo creo que lo que tendrían que hacer los hoteleros es..."

Otra vez el ruido, esta vez el móvil de otro pasajero me dejó sin escuchar la idea de Carmencita. "Ésa es otra, Carmencita. Las elecciones otra vez. Yo no voto", dijo Delia. Carmencita esta vez puso cara de sorpresa y le respondió: "Yo sí voy a ir. Voy a votar a..."

La tos del que estaba de pie, al fondo, me dejó sin escuchar. Sólo oí a Delia decir: "Ése me gusta a mi también, se ha puesto guapo". El resto del viaje ya hablaron de temas más personales. Delia iba a hacer la compra, aunque este mes estaba un poco justa de dinero. Carmencita iba a ir a cuidar de su nieto porque su hija iba a una entrevista de trabajo, le estaba echando una mano a la chiquilla. Una conversación de dos señoras mayores que puso punto y final cuando Delia llegó a su parada.

"Carmencita, cuídese". "Adiós Delia, a ver si mejoran las cosas". Así se despidieron mis dos compañeras de viaje. Me quedé mirando a Carmencita y me di cuenta de que en su conversación con Delia dieron prácticamente un recorrido por la actualidad de nuestro país, de norte a sur, pero que en todo el trayecto no hicieron una parada en Madrid y que quizás sea lo que más les afecte a ellas directamente. A lo mejor el ruido de la guagua no me dejó escucharlo pero no nombraron esa manifestación de los mayores reivindicando no solo unas pensiones dignas para los actuales pensionistas, sino también para sus hijos y nietos. Esa protesta en la que pedirán el Blindaje Constitucional de las Pensiones como Derecho Fundamental, para que ningún gobierno presente o futuro pueda modificarlas o privatizarlas. El ruido mediático de lo que pasa en Cataluña, el ruido de lo que piden los empresarios turísticos, el ruido que hacen los políticos con sus luchas electorales... Todo ese ruido ha enmudecido una lucha tan importante para los actuales mayores como para los que lleguen a serlo en un futuro. Un ruido que, como a Delia y a Carmencita, a muchos nos ha despistado y no nos deja reflexionar sobre las cosas que realmente son importantes.

Toqué el timbre y me bajé. Dejé a Carmencita en la guagua rumbo a casa de su hija. Justo al pisar la calle, en la parada otras dos mujeres hablaban del viaje que está haciendo la Virgen del Pino. Más ruido mediático. En esta ocasión el ruido del tráfico no me dejó escuchar si estaban contentas con esa ruta celestial o si estaban pidiéndole un milagro para acabar con tanta escandalera que consigue despistarnos.