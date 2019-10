GRID, atrévete a desafiar a Fernando Alonso

Ya ha llovido desde que en 1997 apareciera la primera entrega de la saga TOCA Touring Car Championship (Playstation y PC). Su estudio creador, Codemasters, introdujo el sello GRID en 2008 como una de las nuevas entregas de sus juegos de carreras. Y ahora PS4, Xbox One y PC reciben un nuevo GRID bajo el asesoramiento profesional del piloto Fernando Alonso.

GRID nos ofrece coches de serie, categoría GT, muscle cars, o súper deportivos de todas las épocas, con leyendas como el Ford GT40, Porsche 911 RSR o el Pontiac Firebird, todos con un detalle altísimo. En total podemos competir en unas 80 carreras diferentes repartidas en 12 localizaciones como Barcelona, La Habana, San Francisco o Shanghai, con competiciones en circuito o urbanas de un punto a otro, y con diferente nivel de luz o bajo la lluvia. Por supuesto los daños son visibles en las carrocerías y afectan a la mecánica de nuestro vehículo, y pueden depararnos némesis en la pista. Además también tenemos un modo carrera con seis desarrollos diferentes en función de nuestras decisiones y resultados sobre la pista, y multijugador online.

Con las manos sobre el volante el juego se muestra a medio camino entre el arcade y la simulación (permite ciertos derrapes), con varios niveles de dificultad para la inteligencia artificial de los rivales y hasta seis niveles configurables de ayuda. En función de estas variables GRID puede dirigirse a un amplio sector de aficionados al motor, pero quedándose un poco corto para los más puristas de la configuración milimétrica del par motor y la carga aerodinámica. Pero es cierto que ofrece varias opciones de configuración mecánica y sobre todo, sensación de competición.

Competición con turismos en circuito / Codemasters/ Koch Media

Uno de los mayores atractivos de GRID es que ha contado con el piloto Fernando Alonso como consultor por lo que, además de aparecer en el juego para desafiarnos, ha podido mantener contacto directo con los desarrolladores. Durante la presentación del título aseguró que su trabajo se ha centrado sobre todo en reforzar la diversidad de comportamientos para los conductores rivales, de forma que no sean previsibles y tengan diferentes reacciones. Según confesó quedó impresionado con el trabajo de recreación de sonido de los motores desde las diferentes vistas disponibles y, por motivos obvios, el Renault R26 de Fórmula 1 (con el que fue campeón del mundo de F1) es su coche favorito en el juego.

Más actualidad

Los amantes de la pesca tienen ahora la oportunidad de disfrutar en consola (PS4, Xbox One, también PC) de ‘The Fisherman Fishing Planet’, uno de los simuladores más populares de esta especialidad. Se acaba de estrenar una versión completa que incluye sus más de 35 expansiones, con 143 especies de peces, 19 zonas de pesca por todo el mundo, climas dinámicos cambiantes y más de un millar de útiles de pesca como anzuelos, sedales o cañas. Además esta edición incluye un nuevo punto de pesca en Francia, cuatro especies de pez adicionales y nuevas embarcaciones para practicar la especialidad de ‘trolling’ que consiste en pescar mientras nuestra embarcación se mueve lentamente.

PS4, Nintendo Switch, Xbox One y PC acaban de recibir el juego de plataformas ‘Yooka Laylee and the Impossible Lair’, que esta vez apuesta por los saltos con avance lateral en lugar de los escenarios tridimensionales de su anterior entrega, lo que le aporta un sabor retro muy interesante. Vamos a atravesar fases campestres, heladas y también bajo el agua antes de poder acometer con garantías el asalto a la mazmorra final con la simpática pareja protagonista. Además durante el recorrido podremos recolectar tónicos para cambiar las mecánicas de los diferentes niveles.

Ya está disponible para PC y Mac ‘John Wick Hex’, juego de acción con vista isométrica (desde arriba) y gráficos de animación que expande el universo de las películas protagonizadas por Keanu Reeves. Cuenta con buenos detalles como la iluminación de los entornos sólo para las zonas que están a la vista de nuestro personaje y un sistema de combate tanto con armas de fuego como cuerpo a cuerpo con tintes estratégicos a base de habilidades y porcentajes de éxito. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.