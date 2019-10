"Llevamos ayuda humanitaria y sobre todo, esperanza"

A las seis de la tarde de este jueves zarpara, por fin, el 'Aita Mari'. El barco ha estado todo el verano amarrado en el puerto de Pasaia y desde entonces su tripulación esperaba que el Gobierno les concediese el permiso para realizar las labores de rescate.

Navegará hacia las islas griegas cargado de ocho toneladas de ayuda humanitaria (ropa, calzado y material de higiene)

En 'Hoy por Hoy San Sebastián' y desde la cubierta del Aita Mari,el presidente de Salvamento Marítimo Humanitario, Iñigo Mijangos ha compartido sus impresiones: satisfecho por poder partir por fin, pero, por otra parte, no comprende por qué el Gobierno no les concede el permiso para realizar las labores de rescate.

"Un requisito perverso"

La tripulación presentó una documentación a la Dirección General donde se establecía que cualquier operación realizada bajo la coordinación de Malta o Italia no suponía ningún problema para el desembarco de esas personas, lo que "no es suficiente para la Dirección y exige una especie de convenio, lo que es un requisito perverso y que nosotros tenemos recurrido", mencionaba Mijangos, por lo que el Aita Mari no podrá hacer operaciones de rescate.

Concretamente, este despacho les permite viajar a Licata (Sicilia), donde establecerán su "puerto base de operaciones", y desde donde pretenden llevar después la ayuda a la isla de Lesbos. Allí la situación de los refugiados ha empeorado, "la situación en los campos es indecente" confesaba Mijangos. Por lo que toda ayuda es poca.