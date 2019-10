Kioscos que sobreviven

En nuestro recorrido diario por las Voces de Bizkaia, hoy hemos parado en el quiosco Indautxu, en la plaza del mismo nombre de Bilbao.

Allí nos esperaba Javier Carreño, de 59 años y toda la vida dedicada a su profesión de quiosquero, primero en Santutxu y desde hace 15 años en esta concurrida plaza.

Su lema en la actualidad es 'Madrugar y reinventarse'. Apenas se venden periodicos y revistas. Internet es un arma de doble filo. Por un lado ha hecho que la venta de prensa escrita disminuya, pero por otro lado, les ha dado la oportunidad de ampliar y adaptarse al mercado.

La venta 'On line' les está dando vida. Pero lo cierto es que tampoco les hace millonarios. Desde hace dos años muchos de los quioscos de Bilbao ya no abren por la tarde. Dice Carreño que no le compensa cambiar 'salud por dinero'-

En cuanto a los propios quioscos, Javier cree que están obsoletos, casi desde que se pusieron.