Sorprendente anuncio el realizado hoy por el Iberostar Tenerife. El club aurinegro y Kyle Singler han roto de mutuo acuerdo el contrato que vinculaba a ambas partes por expreso deseo del jugador, que por motivos personales pone punto y final a su carrera como profesional del baloncesto.

Todo esto ocurre después de disputarse cuatro jornadas de la Liga Endesa y una de la Basketball Champions League en la que el jugador norteamericano había actuado con cierta regularidad, entrando principalmente desde el banquillo y haciendo buenos encuentros tras haber dejado atrás su última lesión.

Aniano Cabrera: "Supliremos la baja pero sin prisas por fichar"

La marcha del jugador deja un montante económico en las arcas del club que ya se mueve en el mercado para buscar un sustituto que pueda cubrir la marcha del alero norteamericano. Desde el club, su gerente Aniano Cabrera reconocía su sorpresa al comentar que "el jugador ha querido dejar el club por motivos personales. Es un contratiempo que no aunque no compartas tienes que respetar. No solamente nos hace un daño deportivo pues ahora tenemos que buscar una opción para poder complementar la plantilla de la mejor manera posible", comentó.

Es una complicada situación la que se vive dentro del club que según Cabrera " queremos subsanar lo antes posible, pues ha sido algo que hemos querido solventar y tratar de competir de la mejor manera posible en los próximos encuentros ante Manresa y Mornar", explicó el gerente aurinegro que reconoció que no se fichará con prisas pues "hay que ver lo que hay en el mercado pero sin tener apuros puesto que no tiene solo que ser buen jugador sino encajar también dentro del grupo", sentenció.