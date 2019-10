Pacheta: "Me gusta lo que veo y lo que siento con este Elche"

El Elche C.F. quiere prolongar su buen momento ante el Sporting de Gijón. El sábado se verán las caras a partir de las 20.00 horas en el Martínez Valero. Antes del encuentro se guardará un minuto de silencio por la muerte del ex del Elche Ángel Pérez García a los 62 años, uno de los héroes del ascenso a Primera del Club ilicitano en la Liga 1983-1984, y también por el que fuera directivo del Club Roberto Cavero, fallecido recientemente a los 77 años.

El entrenador del Elche, Pacheta, no podrá contar con los lesionados Ramón Folch, Juan Cruz y Gonzalo Verdú. La idea del técnico franjiverde es repetir el mismo once que ganó 0-2 la pasada jornada en Montilivi ante el Girona. Manuel Sánchez estará disponible a pesar de unas molestias musculares que no amenazan su presencia y Gonzalo Villar ya se ha reincorporado al grupo tras su gran debut con la Selección Española sub-21.

Un Pacheta que ha comentado que "me me gusta lo que veo y lo que siento con este Elche. Y aunque nuestro terreno de juego no está bien, saldremos con toda el alma a por la victoria, pero no nos fíamos del mal momento del Sporting. Son muy buen equipo y pueden reaccionar en cualquier momento. Por tanto, para ganar hay que presionar bien, ser contundentes y duros en los duelos. Iremos con toda la energía".