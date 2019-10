Coques Susana de Palma de Gandia es la primera empresa en industrializar la producción de les coques de dacsa

Coques Susana es el nuevo Premio Faes a la Innovación. Es una de las empresas reconocidas por la patronal de la Safor, cuyos galardones se entregarán el próximo martes 22, acto que retransmitirá en directo Telesafor a partir de las 19.30 horas.

Coques Susana es una empresa familiar creada en 1980 por Luis Serra. En la actualidad, su hija Susana Serra está al frente de la gerencia. El premio a la Innovación lo ha recibido porque se trata de la primera empresa que ha industrializado la producción de les "coques de dacsa".

Coques Susana produce una única gama de cocas aunque a la gerente le gustaría ampliar la producción a una modalidad sin gluten aunque para ello debería hacer un obrador y utilizar maquinaria diferente. Sin embargo, asegura que las grandes superficies no están interesadas en esta línea. Curiosamente, Serra tiene una hija celíaca a la que, en el ámbito privado, hace cocas sin gluten. Además, afirma que los productos sin gluten que están en el mercado no tienen porqué tener precios tan abusivos porque la materia prima, dice, no es más cara.