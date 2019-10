Iridoy: "Denotamos carencias en las políticas deportivas del Gobierno socialista"

Ayer, Xabier Iridoy y Iosu Iguiñiz, portavoz y concejal de EAJ-PNV de Irun, mostraron su preocupación por el modelo de políticas del actual Gobierno, además de dar a conocer propuestas que creen podrían ayudar a darle solución a las necesidades que manifiestan y se identifican en Irun. "En el pleno extraordinario de octubre, dónde el Gobierno socialista aprobó una modificación de crédito de más de 6.000.000 de euros, gracias al apoyo de Elkarrekin Podemos y Partido Popular, evidenciamos una escasez de partidas y enmiendas destinadas a nuevas o mejoras de las instalaciones deportivas de nuestra ciudad" mencionó el concejal jeltzale.

Cuestión a la que Iridoy quiso añadir que, "además de los más de 6.000.000 de euros para el 2019, la Modificación de Crédito ha comprometido otros 11.000.000 de euros para los próximos tres años. Hipotecando así posibles actuaciones que la ciudad necesitaría que se realizaran, pero que no se podrán efectuar. Es más, en lo que se refiere a las políticas deportivas, el único grupo que propuso enmiendas destinadas a políticas deportivas fue EAJ-PNV; 5.000 euros para la redacción de estudio para ampliar las dimensiones de la piscina del espacio deportivo San Marcial-Txingudi y 100.000 de euros que irán destinados a la modificación del PGOU de la zona Txenperenea, cuantía que ayudará a acelerar el traslado de las instalaciones deportivas de Plaiaundi, después de décadas de retrasos. Un traslado que no puede esperar ni un sólo minuto más. En ningún momento ha habido voluntad del Gobierno a trasladar dichas pistas, y ahora que tenemos ubicación, no podemos hacer esperar más a Irun, sus personas y clubes".

Por otro lado, pero no por ello menos importante, el grupo jeltzale indicó que van a trabajar para dar respuesta a todas las necesidades reales e imperiosas de Irun, tanto deportivas, como de otros ámbitos o áreas. "No compartimos cómo durante estos años que el Gobierno municipal haya dado respuesta a uno de los problemas deportivos más notorios de nuestra ciudad, Irun no cuenta aún con las suficientes y adecuadas instalaciones deportivas, que satisfaga la demanda existente. No se han dado los pasos adecuados para solucionarlo además. Y desde luego, no creemos que Irun deba seguir en esa misma línea. Irun necesita instalaciones deportivas en los barrios, un nuevo campo de futbol y un nuevo polideportivo en el oeste de la ciudad, etc. Asimismo, apostamos por promover y fomentar el deporte base de nuestra ciudad, así como a la ya arraigada, de forma coordinada con los clubes, para que Irun pueda estar en Gipuzkoa, en Euskadi, en Europa y en el mundo".

Además, EAJ-PNV de Irun dio a conocer que va a elaborar y proponer una batería de propuestas al proyecto de Presupuestos del 2020, que compartirá con todos los grupos presentes en el Ayuntamiento. "Entre ellas, se podrían incluir propuestas como; una nueva instalación deportiva en San Miguel-Anaka, que contemple también una cancha deportiva polivalente, zona deportiva en Oinaurre, cubrición de las instalaciones deportivas en Ventas, cubrición de las pistas de Tenis de Txingudi, etc." indicó Iguiñiz.

Finalmente y siempre desde una posición constructiva, Iridoy, portavoz de EAJ-PNV de Irun, informó que llamará a todos los grupos políticos, sin excepción, para proponer, escuchar, dialogar, y acordar, y poder dar así solución a problemas que reclama la ciudadanía y llevan décadas en el cajón.