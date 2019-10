Arte urbano o Grafiti

¿Cuál es frontera entre el vandalismo y el arte urbano? Es lo que hoy nos preguntamos. El Ayuntamiento ha calculado en más de 2,5 de euros el coste anual de la jornadas de limpieza de los grafiti en la fachadas de los edificios ya que se hacen cerca de 6500 pintadas todos los meses.

El concejal de Centro, José Fernández, cree que hay que marcar claramente la frontera entre lo legal e ilegal. Esto último para él no es arte. Por eso la concejalía va a poner en marcha una campaña con el fin de hacer un llamamiento a la responsabilidad a los que garabatean las fachadas y portales por el mero hecho de hacerlo.

El artista urbano, Yes, cuenta que lo que le atrajo de 'pintar en la calle' fue la libertad, el colorido y el concepto. Sin embargo, abjura de 'garabatear' propiedades privadas para joder. Al igual que las nuevas modas de los murales gratuitos para que los artistas ya reconocidos hagan promoción de sí mismo cuando no les hace falta.

Para Francisco Reyes, experto en grafiti y profesor en Ciencias de la Información, (UCM) es irreleante lo que piense la gente sobre lo que es arte o no, ya que ese concepto es subjetivo. Lo que en su opinión es importante es la legalidad del hecho de grafitear : hemos entrado en la dictadura del grafitero -apunta- o me pagas para que te haga un mural chulo o van a venir otros como yo y te van a guarrear la fachada. Por otro lado, los mismos policías que detienen a los grafiteros, son los que vigilan que no ocurra nada mientras pintas en una exhibición organizada por el ayuntamiento de turno.