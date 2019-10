"Fall for Mallorca" será la campaña del Consell en la World Travel Market

El Consell de Mallorca ha presentado el que será su acto estrella en la feria World Travel Market de Londres. Bajo el lema "Fall for Mallorca" un conocido restaurante español de estrella Michelín recreará el clima y espacios de la isla en otoño, así como su gastronomía.

Fall for Mallorca es el eslogan que verán sobre la isla este año aquellos que asistan a la World Travel Market de Londres y bajo el que el Consell insular quiere atraer turistas a la isla en temporada baja más allá del stand de Baleares. Y es que la institución participará del expositor común en la feria pero realizará un acto aparte en el restaurante Hispania.

Los dos pisos de este restaurante de comida española y estrella Michelín se decorarán emulando un jardín de árboles frutales, viñas y olivares de la isla. Pero además del atrezzo habrá vídeos, imágenes de Mallorca y una recreación climática. En todo este despliegue no podía faltar la gastronomía mallorquina que correrá a cargo de la chef Vicky Pulgarín. Andreu Serra conseller insular de Turismo afirma que "no está enfocado como una cena sino como una degustación de sensaciones, habrá productos locales pero podrán tocar, oler y visualizar Mallorca en otoño e invierno". Y es que con Fall for Mallorca se hace un juego de palabras del inglés, otoño y sentimiento.

El Consell de Mallorca espera la asistencia de cerca de 400 personas el primer día de feria, el 4 de noviembre. En paralelo, aquellos que esos días se encuentren en Londres podrán encontrarse un autobús de línea que recorrerá, durante un mes, el centro decorado íntegramente con fotos de Mallorca.