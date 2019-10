Vitori ha recuperado su casa. Tras varios días de incertidumbre, desde que descubrió el sábado que su casa había sido okupada, puede por fin volver al hogar en el que lleva viviendo desde octubre de 1931, hace ahora 88 años.

"Estoy muy emocionada. No creía que iba a haber tanta gente", ha confesado, después de que este jueves cientos de vecinos la arroparan en una concentración frente al inmueble para clamar por lo que consideran una injusticia que "le puede pasar a cualquiera".

"Creo que no ha faltado nadie del barrio. Me he sentido muy arropada", declaraba.

Tras varias horas de concentración, y ante la indignación de la muchedumbre, los intrusos se vieron obligados a llamar a la Ertzaintza para pedir protección y ser desalojados.