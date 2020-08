El replay de Cataluña

El tema Catalán con la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-0 está copando tristemente toda la pre-campaña electoral para las elecciones generales del 10 de Noviembre. Y digo que es triste porque lo mejor sería que estuviéramos hablando de las políticas que quieren hacer los líderes y los partidos políticos para sacarnos de la situación de "impas" que se eterniza con unas elecciones cada año.

Habría hecho bien el tribunal si la hubiera dejado para después de la cita electoral o haberla adelantado en el tiempo y así no afectar al debate político de esta forma tan brutal, que hace que cualquier otra cosa pase absolutamente desapercibida.

Si esta ocupación del espacio político hace daño a toda España, porque dejamos de hablar de cómo se hará un nuevo gobierno, de cómo se mejorará la economía, de las pensiones o de los jóvenes y su precariedad por ejemplo. Aún peor para los canarios que estamos pendientes de que se revise el sistema de financiación autonómica, para recibir una mejora de dinero para mantener los servicios públicos que se pagan con los fondos del estado, entre otras cosas. Además de los convenios pendientes de firmar, en estos momentos que tenemos una administración central parada y eso entorpece la acción del resto de administraciones.

Es decir que los tribunales deben medir también el momento de sus decisiones siempre o no hacerlo nunca. Aquí pasó con el caso Faycán en el pasado, no hubo sentencia ni juicio para no perturbar unas elecciones municipales en Telde, pues ahora con Cataluña no ha pasado lo mismo. Es decir o miramos la oportunidad para todos los casos o para ninguno.