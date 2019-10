VOX niega la pertenencia al partido del hombre que quemó una camiseta del F.C. Barcelona en Cazalilla

El vídeo del vecino de la localidad de Cazalilla que quemaba una camiseta del F.C. Barcelona en nombre de Vox que circula por las redes sociales, sigue dando de qué hablar.

El autor del vídeo difundido en Facebook, Joaquín Ibarra Montoro, afirma en el mismo ser el presidente del partido en Cazalilla y representar a "todos los españoles de Cazalilla".

Al respecto, Vox ha desmentido a través de las redes sociales que Ibarra Montoro ocupe dicho cargo en el municipio, dado que en Cazalilla "no existe la figura a la que se refiere en nuestra organización territorial". Asimismo, Vox confirma en Facebook que el hombre no está "ni ha estado afiliado" al partido, y añade que no comparten "ni la forma ni el fondo del mensaje grabado".