Errejón, sobre el Mar Menor: "Se tiene que cumplir la Ley y regular de forma integral todos los usos"

El candidato de Más País a la presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón, ha asegurado en Murcia que hay que poner fin a los vertidos tóxicos en el Mar Menor y "tenemos que regular todos sus usos", pero sobre todo, cree que nos debemos una discusión más profunda, la que tiene que ver con la regulación de las ramblas y las playas, porque -dice- "los recursos naturales no son infinitos y hay que protegerlos".

Para el líder de esta nueva formación que concurre a las elecciones del 10-N, "es cierto que hay catástrofes naturales, pero la mano del hombre aquí lleva demasiado tiempo siendo poco cuidadosa y poco responsable".

En un acto con militantes y simpatizantes que ha celebrado en el centro cultural Puertas de Castilla, el líder de Más País se ha mostrado partidario de que "el Gobierno nacional pueda actuar de forma subsidiaria si los ejecutivos autonómicos no lo hacen cuando se trate de cuidar los recursos naturales", y su propuesta si llega al Congreso de los Diputados es crear la figura del defensor de las nuevas generaciones, una institución pública y civil al servicio del Estado, que vele para que las medidas de impacto medioambiental se contemplen antes de tomar cualquier decisión urbanística o en materia legislativa.

Errejón, que ha presentado a los candidatos de su partido al Congreso por la Región, Óscar Urralburu y María Giménez, ha dicho que es un orgullo acompañar a sus candidatos, "ejemplo de trabajo bien hecho", y prueba de que "no todos los políticos son iguales". "Hay representantes que cuando tienen que elegir entre sus ideas y ser útiles o mantener sus sillones, eligen ser útiles. Y este es el caso de Óscar Urralburu, que es capaz de hacer todo lo que propone", ha asegurado Errejón.

En cuanto a la actualidad nacional, mención especial a Cataluña, que vive una situación predecible y de gran gravedad, que "no se debería estar viviendo en campaña electoral". Por eso, asegura que no va a hacer campaña electoral con Cataluña, y ha recomendado al Gobierno que "hay que hablar, hablar y hablar", porque se ha llegado a esta situación por el abandono de la política, y no se le puede pasar la patata caliente a los policías y los jueces.

Errejón ha pedido a Quim Torra que dé "un paso atrás" por "no estar a la altura de ser el presidente de todos los catalanes" con "la terrible situación que estamos viviendo estos días" en esa comunidad.

Errejón ha lamentado la facilidad con la que pactan las tres derechas, lo que contrasta con la incapacidad, la irresponsabilidad y la soberbia de quienes nos han llevado a segundas elecciones porque no se pusieron de acuerdo. Y ha pedido al PSOE que aclare si quiere un gobierno progresista.

Si es así, dice, todos los escaños de Más País serán para un gobierno progresista.