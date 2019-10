El Córdoba CF cae derrotado en Cartagena (2-0) y se pone a 7 puntos del líder

Otro ridículo más de Córdoba CF. Esta vez en Cartagena, ante uno de lo equipos con los que supuestamente el Córdoba va a pelear las posiciones altas. Ni tan siquiera tiró a puerta. El Cartagena salió tranquilo haciendo su juego y ganando en posesión en todo momento.

Pasada la primera media hora de juego el Cartagena marcó el primero. Un gol que sentó a los blanquiverdes como un jarro de agua fría, pero no sirvió para mover algo más de coraje en el juego. Con el 1-0 se llegó al descanso.

Tras la reanudación los locales continuaron con la marcha que llevaban a la finalización del primer acto. El Córdoba parecía no ir perdiendo. No hubo reacción ni en el banquillo ni en el césped, y la situación es preocupante. Si a eso se le suma que el segundo gol vino originado por un penalti de patio de colegio, provocado por Fidel Escobar, la cosa empeora.

El Córdoba CF tiene mejorar de manera urgente. Se le han ido puntos de los que al final de la temporada se acordará. De momento no es un equipo candidato al play off, estamos a 20 de octubre y todavía no sabe lo que es ganar lejos de casa.