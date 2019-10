Unas 4.000 personas se manifiestan en Palma contra la sentencia del "procés"

Unas 4.000 personas, cerca de 9.000 según la orgnanización, se han manifestado esta tarde-noche por el centro de Palma convocadas por organizaciones soberanistas para expresar su rechazo ante la sentencia del "procés" y reclamar la libertad de los "presos políticos" y el fin de la "represión".

Los manifestantes han recorrido las calles de la capital balear partiendo de la Plaça des Mercat, donde está la sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, han caminado frente a la Delegación del Gobierno y han culminado la marcha ante el Consolat de Mar, que acoge la presidencia del Govern autonómico.



La marcha ha transcurrido sin incidentes pese a que cerca del punto de partida se han concentrado una treintena de personas con banderas de España que han tarareado el himno español y han gritado vivas al rey y a la constitución.



La manifestación proindependentista se ha disuelto tras la lectura de una proclama en la que se aseguraba que la condena contra los líderes nacionalistas catalanes que promovieron el referéndum del 1 de octubre de 2017 "ponen en peligro los derechos a la disidencia, a la manifestación y a la libertad de pensamiento".



Los manifestantes, en torno a 4.000 según el recuento de Efe y la estimación provisional de la Delegación del Gobierno (9.000 para los convocantes), estaban encabezados por una pancarta con el texto: "Autodeterminación. Libertad. Basta de represión".



Portaba la pancarta, entre otros, el número 1 de la lista al Congreso de MÉS per Mallorca-Esquerra Republicana en las elecciones del 10 de noviembre, Guillem Balboa, y entre los congregados estaban el senador autonómico Vicenç Vidal y el teniente de alcalde de Bienestar Social y Cultura de Palma, y exalcalde de la ciudad, Antoni Noguera, ambos también de MÉS.



En la marcha han ondeado banderas mallorquinas y "esteladas", se han coreado consignas como "Libertad presos políticos", "Somos gente de paz", "Fuera las fuerzas de ocupación", "Prensa española, manipuladora" y "La única violencia es la del Estado", y se ha cantado "La Balanguera", el himno de Mallorca.



El manifiesto leído ante el Consolat de Mar planteaba que "la sentencia no solo condena a permanecer en prisión a nueve personas justas y honradas, sino que condena también los derechos fundamentales" de la ciudadanía, además de ser "una venganza de los poderes del Estado, que se vieron desbordados durante el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017".



"Ni las amenazas, ni la represión, ni la violencia, ni los encarcelamientos injustos harán desaparecer nuestro anhelo de libertad", rezaba el texto, que ha acabado con un llamamiento a la "movilización permanente" y anunciando "próximas convocatorias".



Josep de Luis, presidente de la Obra Cultural Balear, la principal entidad convocante, ha considerado un "éxito" la protesta, que demuestra que "el pueblo de Mallorca está preocupado" por la "vergüenza" que supone la sentencia del "procés" y la actuación de las fuerzas policiales en Cataluña.



Para el dirigente nacionalista, el Govern de coalición de Baleares (PSOE, Unidas-Podemos y MÉS) "se está poniendo de perfil" ante una situación "muy grave desde un punto de vista democrático".



De Luis ha criticado también que se haya permitido la concentración españolista "no autorizada" próxima al lugar de arranque de la manifestación soberanista.



Fuentes conocedoras del proceso han explicado a EFE que un grupo defensor de la unidad de España pidió realizar una manifestación con recorrido coincidente con la que ya habían comunicado los catalanistas, por lo que se le denegó el permiso y se le ofreció una alternativa que rechazó.

La concentración españolista de esta tarde ante el Gran Hotel, estrechamente vigilada por la Policía, no había sido comunicada a la Delegación del Gobierno.