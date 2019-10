Vuelven las largas esperas para pasar la ITV en Mallorca

Las citas para pasar la ITV vuelven a ser muy largas. En el caso de un turismo diésel, la primera fecha disponible en la estación de Son Castelló es el 3 de febrero. En Can Pastilla, el 2 de enero. en Manacor, el 16 tb de enero. Y en Inca el día 23.

La presidenta de la Asociación de Autoescuelas, Joana Ribas, reconoce que piden cita con hasta 6 meses de antelación para evitar que sus coches se queden sin ITV y no se puedan examinar sus alumnos, algo que afirma, les ha ocurrido a algunos de sus asociados.

En el mismo sentido, desde la Federación Balear de Transportes no esconden su preocupación y es que de haber un siniestro y no haber podido pasar la ITV, no les cubre la responsabilidad civil. Su gerente, Salvador Servera, destaca que necesitan esta seguridad para poder pasar la temporada alta.

Desde el consell de Mallorca recuerdan que a partir del 1 de enero habrá un cambio en la gestión del servicio y la institución insular tomará el control directo del servicio y cederá a una empresa privada las inspecciones. Esta empresa quedará obligada a realizar la ITV en un plazo de trece días desde que se solicite.