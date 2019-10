El descanso que da el triunfo

No todas las semanas puedes decirle a tus más cercanos que le has ganado al Real Madrid, ni puedes decirle que en tu enfrentamiento después de siete años con el club blanco les has tumbado provocando un delirio en tu isla.

El equipo se pone ya a trabajar el partido esta semana pero con dos días de descanso consecutivos tras la victoria épica del sábado y afrontan con una calma más placentera el partido contra el Leganés en Butarque del próximo sábado a las 16:00h.

La situación ha cambiado mucho en dos semanas, y eso que en una de por medio ha habido parón por compromisos internacionales. Antes de enfrentarse al Espanyol, el equipo era 19º en la tabla y se enfrentaba a un conjunto en horas bajas, sabiendo que lo próximo en dos semanas era el Real Madrid. Pues en dos semanas, en dos partidos, el Mallorca ha sumado más puntos que en los otros casi dos meses de campeonato. Victorias contra Espanyol y Real Madrid que colocan al equipo como 15º clasificado con 10 puntos.

No es considerablemente diferente pero si dan una sensación de colocar al equipo donde se merecía. En una posición de lucha por la categoría pero que hace justicia al juego que estaba desempeñando el equipo de Vicente Moreno.

El sábado visitará un campo con una situación similar en lo deportivo a la del Espanyol hace unas semanas, de no ganar el Leganés, sería con casi total seguridad el fin de Pellegrino. Aunque la semana se va a hacer larga en Butarque y no sería raro que se adelantase la decisión.

El Mallorca tras dos días de descanso, se enfoca ya en el partido del sábado donde puede dar la puntilla final a un Leganés tocado y remontar un campeonato que ha cambiado para bien en los últimos dos partidos.