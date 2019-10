Los efectos del cambio de hora de invierno

Se acerca el invierno y este domingo se cambia la hora, a las tres de la madrugada serán las dos. El colegio oficial de psicología de las Islas asegura que tener menos horas de luz al día afecta a las personas. Con este horario, el sol saldrá a las 7 de la mañana y se pondrá a las 6 de la tarde, momento en el que empezará a anochecer.

El decano del colegio de psicólogos, Javier Torres, indica que durante los primeros días tras el cambio horario las personas podrían sufrir desajustes, especialmente en el sueño. Además, según destaca, se pierde cierta alegría. No obstante, Torres asevera que esto es temporal dado que las personas se adaptan. Por otra parte, el cuerpo necesita mucha luz, motivo por el cual es preferible el horario estival.

Según Torres, "siempre es más sano y saludable que haya días con más luz solar que no días en los que haya poca luz solar o vivamos en zonas como en el norte de España, que hay muchos días de lluvia continua y no sale el sol. Eso puede llegar a afectar al estado psicológico. Lógicamente no afecta a todo el mundo, pero es un factor a tener en cuenta.

El domingo dormiremos una hora más, pero también se hará de noche antes. Con el horario invernal se pierden varias horas de la tarde que, en teoría, se ganan por la mañana. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con este cambio de hora.

La SER ha recogido varios testimonios que apuntan: "Al final te acabas acostumbrando; son unos cuantos días, pero quienes lo sufren más son los niños. Me gustaría tener más horas de sol, no salir del colegio a las cinco y que ya sea de noche". "Estoy en contra del cambio de hora. Pienso que el horario de verano favorece más incluso a la vida social, que las tardes son más largas", manifiesta una consultada.

"Me afecta al sueño, me encuentro más cansada. Me encantaría que a nivel europeo se aprobara no realizar este cambio de hora", reclama una mujer. Un padre lamenta que "con el cambio de hora se va perdiendo luz del día. Por lo cual las actividades las dedicas más a estar en casa que a disfrutar de las horas del día".

Aunque el mayor número de los encuestados prefiera mantener el horario de verano, seguirá habiendo cambios de hora, como mínimo, hasta el año 2021.