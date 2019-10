Manu García: "No se puede hablar de 'manudependencia"

Es el jugador clave del Sporting, el futbolista que marca la diferencia y que canaliza el ataque rojiblanco. Debe serlo: la apuesta ha sido firme, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del Sporting. Manu García está respondiendo con calidad y, de momento, con un par de goles; el último, en Elche, ha servido para frenar la crisis del equipo y aliviar la situación del entrenador, José Alberto López, pieza clave en su regreso a Mareo. Es obvio que el Sporting depende, en buena medida, del grado de inspiración de su mediapunta, aunque el futbolista se resiste a hablar de 'manudependencia': "No se puede hablar de eso. No es así para nada. Se ha demostrado en muchos partidos que el equipo es sólido atrás, que está bien arriba... Que tiene una plantilla espectacular", afirmaba el jugador cuando recogía el reconocimiento como mejor jugador del Sporting del mes de septiembre. Todo apunta a que no será el último.

Manu resta importancia a que su gol haya servido como salvavidas para José Alberto. "Sé que se ha hablado, pero no lo veo así para nada. En Elche se notó que todo el equipo tenía ganas de que el míster siguiere con la confianza de todo el mundo, no solo la nuestra, porque nosotros estamos a muerte con él".

El sportinguismo cruza los dedos para que Manu García no se lesione y se pregunta cómo afrontar el derbi sin él si la selección española sub 21 vuelve a convocarle, como todo parece indicar. "De momento no lo pienso. Tenemos la cabeza en el partido de Zaragoza. Eso llegará en su momento, se pensará y veremos qué pasa. Es una situación un poco complicada, en la que conviene no meter mucho más las narices", decía este lunes el protagonista de la semana.