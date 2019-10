Leopoldo Díaz: "No se ha planteado la derogación de la Ley del Suelo"

"No se ha hablando de la derogación de la Ley del Suelo, se ha hablado de revisión y modificación de la Ley del Suelo pero la derogación no está planteada en este momento", explica Leopoldo Díaz, viconsejero de planificación territorial, transición ecológica y lucha contra el cambio climático del Gobierno de Canarias. El alcance de esa revisión no se ha definido todavía. "Lo que está planteado es redefinir las bases de esa Ley, adaptar los reglamentos de la Ley aprobados después de la Ley para buscar una mayor integración de las evaluaciones estratégicas de impacto en el desarrollo de los planes y también, su adatación a la futura Ley del Cambio Climático", explica Díaz. El Gobierno de Canarias también trabaja en una ambiciosa Ley del Cambio Climático que está en fase de participación. Escucha la entrevista completa al viceconsejero en Hoy por Hoy Lanzarote aquí:

Leopoldo Díaz fue también Director de la Oficina del Plan Insular en Lanzarote, cargo del que fue cesado por decisión de Pedro San Ginés. Díaz llevó este asunto a los tribunales, que finalmente fallaron a su favor, obligando al Cabildo a reponerlo en su puesto de trabajo. "El tema lo doy por periclitado, yo recurrí el cese porque no se fundamentaba y efectivamente los tribunales de justicia me dieron la razón, obligaron al Cabildo a reponerme en el puesto de Director de la Oficina del Plan Insular. La arbitrariedad es indefendible para cualquier decisión administrativa", explica Díaz. Leopoldo, además, conoce muy bien el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, pendiente de ser aprobado, "tiene que pasar por el filtro de la Ley del Suelo, el documento ha de adaptarse plenamente a la Ley del Suelo", concluye el viceconsejero. Lanzarote es la única isla que no ha aprobado tampoco el Órgano de Evaluación Ambiental que debe informar sobre los proyectos y planes a raíz de esta Ley.