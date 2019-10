El Gobierno vasco, en contacto con ADIF para desbloquear las obras del nuevo colegio Aldaialde

El departamento de Educación del Gobierno vasco está en contactos con ADIF para intentar desbloquear la construcción del nuevo colegio Aldaialde en una parcela de Zabalgana. ADIF no ha dado luz verde a la licencia de construcción que había solicitado Educación al Ayuntamiento de Vitoria. Según la operadora pública de infraestructuras ferroviarias, esa parcela está afectada por el plan del soterramiento aprobado en 2012 y legalmente en vigor, a pesar de que esa idea haya sido ya descartada y se este tramitando un nuevo plan.

Aquel plan de soterramiento preveía que las vías pasaran soterradas por la parcela en la que se instalará el colegio y ADIF argumenta que hasta que no se apruebe el nuevo estudio informativo del soterramiento no se podrá hacer nada en esa parcela. Esa aprobación llegará cuando el ministerio de Fomento analice y responda las alegaciones presentadas por instituciones y ciudadanos de Vitoria. No hay fecha, aunque el Ayuntamiento confía en que todo se resuelva el verano que viene.

Pero el Gobierno vasco no quiere esperar tanto y quiere que ADIF desbloquee cuanto antes la parcela y autorice la licencia de construcción. Hay contactos entre ambas administraciones y el departamento de Educación enarbola el argumento de que el colegio se proyectó en esa parcela respetando los planes anteriores del soterramiento. Y es que según Educación, el tren iba a pasar por uno de los laterales de la parcela y en ningún caso afectaba al edificio.

Es decir, no hay razones según el Gobierno vasco para que ADIF bloquee la tramitación de la licencia.

A la espera de saber si estas gestiones serán fructíferas, la concejala de Territorio del Ayuntamiento, Ana Oregi, ha insistido este lunes en que la licencia para construir el edificio se otorgará al departamento de Educación "en días", aunque condicionada a la aprobación del nuevo estudio del soterramiento. Es decir, se quieren adelantar todos los trámites para poder meter las máquinas en el momento en el que Fomento apruebe el estudio informativo del soterramiento y levante el veto a la parcela. Antes no se podrán iniciar las obras.

En todo caso, la licitación de las obras no será inmediata. Fuentes de Educación afirman que quedan por delante trámites administrativos previos a esa licitación. Mientras tanto, casi 300 niños estudian en unos bloques prefabricados en Mariturri. Cada vez tienen menos espacio y los retrasos del nuevo centro han sido reiterados en los últimos años.