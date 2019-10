Trabajadores de Autobuses Castillo confían en cobrar octubre

Los trabajadores de Autobuses Castillo confían en que haya dinero para el próximo cobro de nóminas. Así lo ha dicho, en declaraciones para Radio Jaén, el presidente del comité de empresa Juan Balbín. Pero, a pesar de todo, cabe la duda entre los 80 trabajadores del servicio de autobús urbano en la capital jiennense.

Balbín considera que la empresa no debe de tener problemas de liquidez para poder sufragar las nóminas de octubre, ya que la Feria es una buena época de ingresos económicos para Autobuses Castillo y la que acaba de pasar ha sido óptima. Además, decía el presidente del comité de empresa, también debería existir aún "un sobrante" del ingreso anterior realizado por el consistorio y que, recordamos, consistió en un montante de 120.000 euros de los 800.000 que se ha prometido ingresar por parte del equipo de gobierno para ir solventando la deuda anterior existente.

"Si los 800.000 euros que dijeron que venían en camino se abonan por parte del Ayuntamiento a la empresa entonces, durante un año o dos, no vamos a tener ninguna pega. El mes que viene yo no creo que tengamos ningún problema, porque hemos tenido la Feria de por medio. Y con el sobrante de lo que se le ha ingresado hace poco, posiblemente, se pueda hacer frente a las nóminas. Pero que, como el ayuntamiento no ingrese los 800.000 euros que habían liberado para la empresa, veremos a ver si el mes siguiente no tenemos problemas con el cobro", ha señalado Balbín.

Este ingreso del consistorio posibilitó que los trabajadores de Castillo desconvocaran la huelga prevista para la Feria de San Lucas, pero la sombra siempre sigue sobrevolando sobre la empresa de autobús urbano ya que el comité de empresa no está dispuesto a cejar en su empeño de que se cumpla con lo plasmado en su convenio colectivo, que indica claramente que el cobro de nóminas se tiene que realizar entre los días 1 y 7 de cada mes.

Convenio colectivo

Por cierto, este miércoles a las cinco de la tarde se producirá una reunión entre empresa y trabajadores para ir avanzando en el nuevo convenio colectivo que se encuentra caducado desde finales de 2018 y que seguirá en vigor a la espera de uno nuevo. Las reivindicaciones que pondrán encima de la mesa, según Juan Balbín, pasarán por "una necesaria subida salarial y que los días de descanso sean consecutivos para poder conciliar la vida laboral y familiar". Algo que, según el presidente del comité de empresa, está provocando reticencias entre la gerencia de Autobuses Castillo.

"Se ven un poquito reacios. Tampoco pedimos mucho, una subida de algo más de un 4% para el inicio del convenio, luego ya habrá que matizar. Y luego, dependiendo de los años de ampliación que se ponga en el convenio colectivo, tendríamos que tratar las subidas proporcionales. Al menos que sea el IPC mas lo que se pueda subir, entre medio punto y dos", ha explicado.

A la reunión de este miércoles están convocados, por una parte, el comité de empresa junto a la representación sindical de UGT Andalucía y, por otro, la patronal acompañados de sus asesores.