Así será la Comisión de Investigación sobre Avalamadrid

Este martes se constituye la Comisión de Investigación sobre Avalmadrid que acecha a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, después de que se haya acreditado que aceptó la donación de un piso familiar para evitar su embargo, tras el impago de un préstamo concedido por esta entidad. Este martes técnicamente solo se formará la Mesa de esa Comisión - el PSOE intentará que la presida Modesto Nolla- y se pactará el plan de trabajo.

El objeto de la comisión es "analizar, y en su caso, determinar las responsabilidades políticas que hubiese por las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018", recoge el reglamento de funcionamiento .

Más normas de funcionamiento:

La Comisión estará compuesta por 18 miembros (tres por cada grupo parlamentario)

En cada sesión comparecerá un máximo de cuatro personas (cada una no podrá superar una hora y cuarenta y cinco minutos de declaración)

La Comisión finalizará en diciembre de 2020 (aunque se podrá prorrogar)

Concluido el plazo, en un máximo de 30 días, elaborará un dictamen

¿Quiénes podrían ser los primeros comparecientes?

La intención de Unidas Podemos y Más Madrid es que la Presidenta Isabel Díaz Ayuso acuda como compareciente a esta comisión. En el caso del Partido Socialista su posición no es tan nítida, "no descartamos a nadie", dijo Ángel Gabilondo. En su momento, Ciudadanos llegó a decir que "no les temblaría la mano" a la hora de citar a Isabel Díaz Ayuso, pero semanas después la formación naranja moduló ese mensaje. Ahora mismo, ya no está en sus planes citar a la Presidenta regional.

Díaz Ayuso podría no ser la única lideresa en pasar por esa comisión. Desde Unidas Podemos pretender citar a todos los presidentes dentro del periodo de investigación (2007-2018), Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes y Ángel Garrido - actual consejero de Transportes-. Según han confirmado a la SER desde Unidas Podemos, en su listado de comparecientes también se encuentran los presidentes y consejeros delegados de Avalmadrid, los exconsejeros de Economía, Enrique Ossorio (actual consejero de Educación) y Percival Manglano, los responsables de la supervisión de Avalmadrid en el Banco de España y los representantes del Comité de Morosidad de Avalmadrid.

¿Quiénes serán los portavoces?

Los seis grupos parlmaentarios de la Asamblea de Madrid han registrado ya sus correspondientes portavoces en esta comisión:

Pilar Sánchez Acera por el PSOE

Alfonso Serrano por el PP

Ana García por Ciudadanos

Eduardo Gutiérrez por Más Madrid

José Luis Ruiz por Vox

Isa Serra por Unidas Podemos

En el caso de Ciudadanos, Ignacio Aguado, el vicepresidente del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, aseguró que llegarían hasta el final "le pese a quien le pese y caiga quien caiga". Desde la formación naranja insisten en que su objetivo es "fiscalizar de forma escrupulosa el uso y el destino de los fondos que Avalmadrid, dinero debería haber destinado como avales a las pymes y los autónomos de Madrid para exigir las correspondientes responsabilidades políticas". Pero también se comprometen a "liderar la comisión parlamentaria para conducir los trabajos de forma rigurosa e impedir que ningún partido la convierta en un circo ni en una cacería personal contra nadie, como parece que quieren hacer algunos partidos".

De hecho, como ya informó la Cadena SER, el Partido Popular y Ciudadanos se aliaron para evitar que el Banco de España comparezca en la Comisión de Avalmadrid. Los dos socios de gobierno colaron en el reglamento una fórmula que limita las opciones de citar a algún responsable del Banco de España, alegando que hay una investigación abierta.