El PP no podrá bloquear comparecientes en la Comisión de Investigación de Avalmadrid

En el Partido Popular no esperaban, ni por asomo, la maniobra de su socio de gobierno. No imaginaban que Ciudadanos permitiría que la izquierda conseguiese mayoría en la Mesa de la Comisión de Investigación de Avalmadrid, con la importancia que eso supone. El enfado en el PP es más que evidente, aunque no hablan de traición, solo de "sorpresa".

"La Mesa de la comisión queda en manos de la izquierda radical de la Asamblea, porque ni Vox ni Cs han querido tener presencia en esa mesa y se han puesto de canto en vez de evitar que sea una máquina de picar carne y están cerca de la difamación y el ataque a la honorabilidad Ayuso", denuncia el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano.

El PP acusa directamente a Ciudadano y Vox de lavarse las manos en un tema muy sensible. Lo cierto es que estos dos grupos – socios de investidura de la Presidenta Isabel Díaz Ayuso – se han abstenido a la hora de votar a la candidata del PP, Alicia Sánchez Camacho para presidir esa mesa. Por eso, al final la presidencia de la Comisión de Investigación de Avalmadrid ha quedado en manos del socialista, Modesto Nolla, una Mesa en la que también estará la popular Sánchez Camacho – como vicepresidenta- y Mónica García de Más Madrid – como secretaria-.

El reparto de esta Mesa de la Comisión de Investigación de Avalmadrid es clave porque la derecha, al estar en minoría, no podrá bloquear comparecientes, por ejemplo, la previsible citación de Isabel Díaz Ayuso – solicitada ya por Unidas Podemos-, ni podrá frenar tampoco la petición de información que se solicite por parte de esta comisión.

Por ahora, solo Unidas Podemos ha confirmado parte de su lista de comparecientes. Citarán, entre otros, a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a los empresarios que recibieron préstamos irregulares de Avalmadrid, como Gerardo Díaz Ferrán o Arturo Fernández, también a los Presidentes autonómicos desde 2007, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes y Ángel Garrido.

Todos estos nombres tendrán que ser registrados antes del próximo 29 de octubre. Será después cuando la Mesa de la Asamblea de Madrid, donde la derecha sí tiene mayoría, deba calificar – es decir autorizar- esas propuestas. Es aquí donde algunos partidos, como Más Madrid, temen que PP y Cs hayan cerrado un pacto para bloquear algunos nombres.

Desde Ciudadanos alegan que sin no han presentado ningún candidato a la Mesa de la Comisión ha sido “para evitar cualquier duda sobre nuestra voluntad fiscalizadora, dado que Avalmadrid está adscrita a la Consejería de Economía – que depende de Cs-“, aseguran desde este partido.

El portavoz del PSOE ha contestado a Alfonso Serrano después de escuchar que la Comisión de Investigación estará controlada por la izquierda radical, Ángel Gabilondo cree que "está exagerando" y pide un poco de “serenidad” para que se trabaje que con rigor y seriedad. “No sé a quién ve radical... si a Modesto Nolla, a Alicia Sánchez Camacho o a Mónica García... si eso es izquierda radical... También podríamos decir que la Asamblea está en manos de la derecha radical. No hagamos estas descalificaciones”.