Carmelo Gómez recibe el premio "Ciudad de Cazorla"

El actor Carmelo Gómez ha recibido el galardón que otorga el Festival Internacional de Teatro de Cazorla (FIT) a toda una trayectoria profesional en las artes escénicas.

Fue tras la magistral interpretación junto a Ana Torrent de la obra "Todas las noches de un día" del dramaturgo jiennense, Alberto Conejero.

El alcalde de Cazorla,Antonio J.Rodríguez junto al diputado de Cultura, Francisco Javier Lozano entregan el premio "Ciudad de Cazorla" / MJBayona

El alcalde Antonio José Rodríguez le ha entregó la estatuilla de "La Tragantía", emblema de la localidad, acompañado del diputado de Promoción y Cultura, Francisco Javier Lozano y el director del FIT, Mario Olivares.

El público dedicó una larga ovación a la representación que tanto Ana Torrent como Carmelo Gómez pusieron sobre las tablas del Teatro de La Merced. Unos personajes intensos que al final de la función evidenciaban el desgaste emocional en ambos actores.

Carmelo y Ana durante la función / DIEZ TV

El primer edil cazorleño explico que la estatuilla de la Tragantía “es el símbolo cultural de Cazorla que se viene entregando desde hace ya muchos años y que ya tienen destacadas personalidades en el mundo del teatro”.

Así mismo expuso que “Cazorla es teatro porque quiere”, renunciando a otras cosas por contar con este festival que cumple veintitrés años. Estableciendo un símil con el punto de inflexión en la carrera del actor que hace cuatro años en pleno éxito cinematográfico optó por hacer teatro.

El público dirigió una larga ovación a Carmelo Gómez / MJBayona

Carmelo Gómez se mostró muy agradecido con la distinción que le otorgó este festival. Dirigiéndose al público dijo: “la función de hoy ha sido muy especial por lo recogido de lugar, que es de pueblo como de donde yo vengo”. Parafraseando a su admirado Lorca “ese sabor a pueblo”.

Explicó que dedicarse al teatro le hace feliz “el teatro es la palabra y su poder evocador de las imágenes”, dijo.

Elogiando el FIT Cazorla volvió a recurrir a Lorca con una de sus célebres frases: “un pueblo que no ayuda y fomenta su teatro sino está muerto está moribundo. Como un teatro que no recoge el latido social, el latido histórico, el drama de sus gentes, el color genuino de su paisaje y de su espíritu. Con risa o con lágrimas no merece llamarse teatro sino sala de juego o sitio para hacer esa horrible cosa que se llama matar el tiempo”.

Por último, el actor leonés agradeció al público “la función maravillosa en el silencio sepulcral y fantástico que nos habéis dado para poder trabajar a gusto”, concluyó entre un largo aplauso.

Premiados con “La Tragantía”

Adolfo Marsillach, Tricicle, Lola Herrera, Nuria Espert, Alonso de Santos, Charo López, Rafael Álvarez “el Brujo”, Juan Echanove, Concha Velasco, Cristina Hoyos, La Cubana,Santigo Ramos, Emilio Gutiérrez Caba, Compañía de Teatro Atalaya, Compañía la Zaranda, Compañía Teatro Negro de Praga, Blanca Portillo, Cesc Gelabert, La Fura dels Baus, Julieta Serrano, José Sacristán, Ana Fernández y Carmelo Gómez