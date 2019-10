Puerto líder ¿y sostenible?

El liderazgo comercial del puerto es incontestable. Basta con ver las cifras de este 2019. Un liderazgo que tiene repercusiones económicas positivas que reconocen muchos en la ciudad. Sin embargo, también existe el convencimiento, no me atrevería a decir generalizado, pero sí algo extendido, de que el puerto genera efectos negativos, en concreto, en el medio ambiente.

Desde luego la resistencia a tramitar una nueva declaración de impacto ambiental en la ampliación norte no contribuye a modificar esa percepción, por mucho que se diga que no es necesaria. Así que a la autoridad portuaria le toca arremangarse, ganar la opinón pública, demostrar que no existen o que son relativos esos efectos negativos, y que puede aspirar a ser también un puerto sostenible.