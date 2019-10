Parla entregará pulseras con avisador a las víctimas de malos tratos

La Policía Local de Parla está ultimando un sistema de vigilancia para víctimas de malos tratos que recibirán una pulsera que puedan activar en situaciones de peligro o agresiones y el aviso “salte al teléfono de su agente protector”, ha anunciado el oficial Juan Carlos Roldán.

El agente Antonio Valero y el oficial Juan Carlos Roldán, de la Policía Local de Parla. / SER Madrid Sur

De momento, la policía parleña imparte un taller de superación y autodefensa en el que participan unas 25 mujeres (el número va variando) impartido por la Unidad de Atención a las víctimas de violencia de género de la Policía Local de Parla. Ya se celebró el pasado año.

Allí reciben, tal y como ha contado Antonio Valero que es agente instructor, consejos en el día a día. “Por ejemplo que se aseguren de cerrar la puerta del portal o tener las llaves de la casa a mano y no rebuscar en el bolso”, explica.

Además ya tres mujeres parleñas cuentan con perros adiestrados para protegerlas en un programa con la empresa Security Dog.

En Parla, la Policía Local controla a cerca de un centenar de víctimas pero calcula que el número real, por aquellas que no denuncian, podría ser el triple. “Normalmente no denuncian por falta de información y no saber qué va a pasar”, reconoce Juan Carlos Roldán.