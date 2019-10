Conciliación. Otra brecha entre funcionarios y sector privado

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al decreto que permitirá a padres o madres no gestantes coger permisos de hasta 16 semanas. Una conquista pionera. El Ejecutivo de Vitoria pagará lo que no cubre la Seguridad Social. A condición de que el hijo o hija no esté matriculado en un centro y que la otra persona progenitora trabaje a jornada completa.

Estos requisitos solo se van a exigir a los trabajadores en la empresa privada. El mismo Gobierno que los dicta no se los pide a sus funcionarios, que ya tienen este derecho, de dos semanas más, desde el 1 de setiembre. El consejero de gobernanza pública ha reconocido que el objetivo es el mismo para todos: que la mujer se libere de la crianza, que el hombre se implique en ella...pero habrá dos varas de medir el acceso a ese derecho. ¿Cómo lo justifica? Por el marco, porque unos se rigen por el estatuto del empleado público y los otros por el del trabajador. Por ese marco, las trabas se van a poner a la mayoría de la población activa y a quienes más problemas encontrarán en sus empresas para cogerse esos permisos. El Gobierno amplía la brecha entre los dos mundos.