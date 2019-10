1 de cada 2 perros en Bilbao no tienen microchip

De 37.000 perros que hay en total en Bilbao, la mitad, 18.500, no llevan microchip. Ante este dato es importante mencionar que solamente se han impuesto 42 sanciones por ello. En Hoy por Hoy Bilbao, hablamos de la importancia de la identificación de nuestros animales de compañía.

El 7 de octubre el Area de salud y Consumo arrancó la campaña "Se responsable, identifícame" que recuerda la obligación de identificar a los perros mediante microchip. Esta campaña se puede ver en marquesinas y otros soportes urbanos a modo de concienciación.

Uno de cada dos perros en total no están chipados, esto quiere decir que aproximadamente la mitad de la población bilbaina no cumple con este requisito, que es obligatorio.

Segun Sonia Brena, presidenta de APA SOSBilbao, estas cifras son enormes y pueden tener importantes consecuencias sobre la salud de nuestros perros, entre otras, en caso de pérdida, estos animales no podrán ser identificados y como consecuencia, tampoco podrán reunirse con sus dueños. Además, los perros abandonados suponen ciertos gastos que deberían repercutir sobre los propietarios que son quienes tendrían que hacerse cargo.

Yolanda Díez, concejala de Salud y Consumo advierte que "Si queremos un animal tenemos que tenerlo en condiciones, una de las cosas más importantes es el chip, que es obligatorio". Además nos actualiza la cuantía de las multas por no chipar a nuestros animales, "si se trata de un perro no chipado que no es potencialmente peligroso, las multas varían entre 30-300 euros, en caso de que el perro lo sea, este valor aumenta de 300 hasta los 2400 euros".

En total, de las 42 multas que se han puesto este año, 12 han sido de 900 euros y las 30 restantes de 300 euros.

Ana Colía, veterinaria, nos recuerda que el implante de el microchip en nuestros animales de compañía no es más doloroso que una inyección cualquiera y que además su precio no supera los 50 euros. Asimismo recomienda a todos los veterinarios su obligación de informar a los dueños de los perros que el microchip es un elemento fundamental para proteger al animal.