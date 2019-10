Nacho Villodre, nuevo entrenador de la SD Portmany

Nacho Villodre, exjugador de la Peña Deportiva, que como entrenador ha dirigido a equipos en categorias juveniles y ha sido segundo en banquillos de Tercera y Segunda B es el elegido por la junta directiva de la Sociedad Deportiva Portmany para ocupar dirigir a la plantilla de Tercera División, tras la destitución de Carlos Marí.

Villodre, que dirigirá esta tarde el primer entrenamiento reconoce que se enfrenta a una situación especial "porque con algunos jugadores he compartido vestuario en mi etapa en la Peña, a otros los he entrenado en categoría juvenil y con algunos me he entrentado".

Afirma que ha visto al equipo solo en el partido que le enfrentó al CD Ibiza, pero asegura que tiene mimbres "con nivel técnico, táctico y experiencia, ahora lo que hace falta es desarrollarlo en el campo"..

Tiene claro que "quiero jugadores comprometidos, hay que trabajar, trabajar, trabajar, disputar cada balón, pelear por cada centímetro ,porque así es como se juega en esta categoría y si somos capaces de hacerlo, tenemos posibilidades de salvación".

No quiere hablar todavía de fichajes, "porque antes quiero trabajar con la plantilla actual. Si hace falta algún retoque lo comentaré a la directiva".

Asegura que tenía "muchas ganas de volver a entrenar" y define el proyecto del Portmany como "ilusionante".

El domingo afronta ya un partido trascendental ante Santa Catalina "uno de los equipos de nuestra liga y tenemos que intentar sumar".