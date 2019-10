"Los talleres para mayores se retomarán en enero"

La concejala de Bienestar Social, Myriam Martínez, sale al paso de las críticas de partidos en la oposición como Izquierda Unida y Linares Primero respecto a la suspensión de las actividades y talleres enmarcas en el Programa de Envejecimiento Activo. Afirma que "no se han eliminado, sino que se ha pospuesto su inicio a enero de 2020" y aclara que "esto ya se ha hecho saber a quienes se han aventurado a decir que se han suprimido".

Un aplazamiento que Martínez justifica en "la necesidad de realizar una mejor programación de las distintas actividades que se ofertan, ya no sólo de los talleres, y adaptarlas a las participantes”, además, agrega, “es necesario contar con una mejor coordinación con otras áreas, como son los talleres de lectura, los únicos no monitorizados por la Biblioteca Municipal de Linares”. De igual modo, señala como otro de los motivos la necesidad de reactivar el Consejo Local de Mayores, como instrumento para la participación ciudadana. "Desgraciadamente no ha sido convocado durante los últimos doce años”, verifica Martínez. “Debido a esto, tenemos que modificar el reglamento del consejo, adecuándolo a nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía”, añade.

Por último, indica que se bararana una mejor dotación presupuestaria para estos talleres, lo que “es una promesa incumplida durante años y que está en proceso de estudio para darle una vuelta y mejorar este aspecto”, ha dicho Martínez.