Xavi Rey: "Me han ofrecido la estabilidad que buscaba"

Parecía que estaba cerrada la nueva e ilusionante plantilla del B The Travel Brand Mallorca Palma, pero la semana pasada sorprendieron a toda la afición mallorquina con un último y flamante fichaje: Xavi Rey, procedente del Olimpia Milano de Ettore Messina. Nada más y nada menos. Todo un jugador con mucha experiencia en ACB, Euroliga y competiciones FIBA, que se une a las órdenes de Félix Alonso hasta final de temporada.

En el acto de presentación, ha empezado hablando Guillem Boscana, presidente del club palmesano, que ha agradecido a uno de sus patrocinadores principales la incorporación del jugador. Después le ha llegado el turno a Xavi Rey, que se ha presentado, y ha explicado el motivo de su inesperado fichaje: "Me presentaron esta opción como un proyecto ambicioso y con estabilidad. Me pareció una opción muy buena para el momento en este momento de mi carrera, por lo que espero adaptarme rápido, aprender y ayudar mucho."

"Me ha faltado continuidad en los últimos equipos que he estado, he cambiado muchas veces, y si he venido hasta aquí es porque he creído en el proyecto, porque tienen las cosas muy claras y me ofrecen esa estabilidad que busco."

La llegada de Xavi crea muchas ilusiones entre la afición que puede ver ahora cómo el equipo, si ya era bueno de por sí, es ahora de altísimo nivel. Estas ilusiones llevan a conjurar altas expectativas de cara, no sólo al equipo, si no al jugador también, que va a ser visto como la próxima estrella del conjunto palmesano. "Nadie me va a exigir más que yo mismo o el entrenador. Queremos que la afición esté cada vez más implicada pero si queremos ser un club grande tenemos que centrarnos en las cosas que pasan dentro."

La llegada de otra figura interior al conjunto de Félix, se le presenta un probelma 'bendito' ya que, cuando Matt Stainbrook se recupere de su lesión dentro de un mes aproximadamente, va a haber muchos candidatos para jugar en la posición de interior. Hasta 4 jugadores dispondrá Félix en la misma posición cuando vuelva Stainbrook. "Es una circunstancia que tuvimos en cuenta a la hora de fichar a un jugador, lo hablamos con los jugadores que tenemos y estoy muy agradecido por el comportamiento que estos 3 han tenido, respetando esta decisión."

De cara al viernes, en principio se espera que el nuevo jugador pueda debutar en Cáceres, pero el club está pendiente de finalizar los trámites del fichaje, y también el debut está condicionado por la adaptación al sistema de juego del equipo que tenga Xavi en la dos sesiones que restan antes del viernes.

Cáceres es una pista complicada para el Palma, como siempre lo ha sido, pero Félix espera romper con los malos últimos malos resultados del equipo en Cáceres, en temporadas anteriores. Espera además un equipo peligroso, con muchos tiradores a tener en cuenta.