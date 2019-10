Fran Gámez: "A mis amigos se les hace raro verme por la tele"

El lateral del equipo ha hablado esta mañana en rueda de prensa, tras el triunfo contra el Real Madrid el sábado en Son Moix, ha explicado que, si no se consolidad con una continuidad el sábado en Leganés, no servirá de mucho el triunfo obtenido:

“Son tres puntos más aunque nos dan mucha confianza ahora nos enfrentamos a un rival que luchará con nosotros. La victoria contra el Real Madrid no servirá de nada si perdemos el sábado”.

El defensa está contento tras un primer tramo de temporada lejos de los terrenos de juego, ha conseguido volver a sentirse futbolista y con un notable alto, tras cuajar una buena actuación contra el Madrid, achicando aguas en la banda que llevaba Vinicius para intentar percutir en los ataques blancos:

“Estuve lesionado, me quedé fuera después y eso sirve para aprender y no volver ahí. Agradezco las palabras del míster y tengo que aprovechar las oportunidades”. “Desde que me fichó el Real Mallorca la vida me cambió, a mis amigos se les hace raro verme por la tele”.

El equipo llega con la inercia de que los últimos resultados han sido más fructíferos que todo lo que iba de campeonato hasta la fecha. Seis puntos en dos jornadas son más que lo obtenido en las siete jornadas anteriores y que el equipo de Vicente Moreno querrá aprovechar para poner tierra de por medio en un campo al que llega con un cambio de entrenador en los últimos días y una incertidumbre de la que puede sacar ventaja el club bermellón. Sábado a las 16:00h, Leganés-Mallorca en Butarque.