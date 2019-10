Ezequiel Gago Troitiño, como deportista de Alto Nivel y Competidor de Wushu de la Federación Gallega de Judo.

Expone:

El grado de indefensión e injusticia en el que me encuentro por la forma en que se viene realizando la elección de los miembros que deben formar la selección nacional de Wushu por el Departamento Nacional de la Real Federación Española de Judo; ya que a pesar de las quejas presentadas por la Federación Gallega, una vez más se me ha dejado fuera de la lista de la selección española para ir al Campeonato del Mundo de Wushu a pesar de ser medallista europeo en dos categorías y estar al máximo nivel este año y dentro del ranking.

Además, quisiera denunciar irregularidades en el ranking que afectan a otros deportistas y que he observado al revisarlo.

Creo que los máximos dirigentes de la RFEJYDA y del departamento deberían reflexionar cómo es posible que a un deportista con medallas europeas y que sige al máximo rendimiento este año se quede sin ir al Campeonato del Mundo y menos por no tener presupuesto, ¿ Cómo es posible que no tengan 2000 Euros ?.

Me dicen que no llega el dinero para los últimos clasificados del ranking. Me gustaría que me respondieran a esto; ¿ Es posible que el Consejo Superior de Deportes no aporte suficiente dinero a la federación de Judo, para que pueda llevaron campeonato del mundo a sus deportistas de máximo nivel europeo ?. Me parece vergonzoso en este mundial España se quede sin representación en la categoría de TaiChi, por falta de previsión económica.

Y más sabiendo que por el mismo motivo, yo mismo he tenido que pagar de mi bolsillo el viaje anterior mundial 2017 y a los europeos de 2018 donde conseguí para España 4 medallas.

Ranking que ha sido reclamado varias veces por la Federación Gallega de Judo puesto que el método de puntuación no tiene sentido y es injusto para los que competimos en las modalidades de TaiChi y a pesar de ello no ha sido modificado para este año.

Reclamamos que era un ranking erróneo e injusto, porque tiene los mismos criterios para categorías diferentes, de modo que se favorce que vayan varias personas en una categoría mientras otras categorías no tienen representación. No tienen en cuenta las medallas del europeo en Taiji y Tijijian porque pone la misma nota de corte 8.7 para categorías diferentes.

En la categoría de Nanquan (puño de sur) y en la de Changquan (puño de norte) los 9 primeros clasificación tienen una puntuación por encima del 8.7 que se pone de nota mínima para obtener puntos por los puestos de europeo. En Taijiquan (puño de TaiChi) solo el primero está por encima de esa nota y tiene un 8.73.

Otras diferencias importantes a tener en cuenta en la modalidad de Taiji son:

El número de categorías. También en Wushu.

Irregularidades en el ranking:

He encontrado varias irregularidades en el ranking como deportistas que no tienen puntos, pero aparecen en el ranking con puntos que no existen y también muchos deportistas que tienen puntos, pero no aparecen en el ranking.

Para concluir quiero decir lo que sigue:

No puede pasar que la Federación Española de Judo no tenga dinero para llevar a los deportistas clasificados para un mundial.

El Taiji debería tener un ranking aparte, igual que lo tiene Sanda. O mejor aún tener un ranking para cada prueba:Estilos de Sur, de Norte y TaiChi, masculino y femenino.

No puede ser posible que se ponga la misma nota mínima en todas las categorías.

Si se hubiesen tenido en cuanta mis puestos de medalla en el anterior europeo tendría 16 puntos más y estaría de 5º en el ranking actual, a pesar de tener menos pruebas para puntuar.

De la misma manera otros deportistas de estas modalidades, no deberían sufrir esta discriminación en los próximos años.

Que el ranking y las notas sean publicadas en la web de la federación, de forma que los deportistas y clubes puedan reclamar con tiempo todas las irregularidades y errores.

SOLICITA:

Que dado que si se hubiesen tenido en cuenta mis puestos de medalla en el anterior europeo tendría 16 puntos más y estaría de 5º en el ranking actual, a pesar de tener menos pruebas puntuar, se me incluya en la selección española que acudirá al mundial este año y se depuren las responsabilidades de este ranking alterado e injusto, que ha sido reclamado varias veces por la Federación Gallega de Judo sin que se haga nada y no dejar a un medallista europeo sin ir al mundial.

Esperando pueda ser atendido esta solicitud, rogando su intervención para que se pueda encontrar alguna solución a estas injusticias continuadas en el futuro y sin otro particular, le saludo atentamente. Ezequiel Gago Troitiño.