ADERA considera que el gerente de ICPOR se equivoca al "faltar el respeto a INCARLOPSA"

La Asociación en Defensa de la Economía Responsable de Almendros (ADERA) contra la macrogranja porcina ha emitido un comunicado para pedir al gerente de ICPOR SORIA, Julián Redondo, que "no falte el respeto a INCARLOPSA".

Una respuesta a las declaraciones de esta semana de Redondo en la Cadena Ser en las que aseguraba que ICPOR sigue adelante con su intención de construir la granja porcina en Almendros, asegurando que la empresa no ha recibido ningún informe desfavorable, por lo que su intención es llevar a cabo el proyecto.

La respuesta no se ha hecho esperar y desde ADERA recuerdan las declaraciones del responsable máximo de Incarlopsa, Clemente Loriente, quién aseguro que no abordarían proyectos de macrogranjas en aquellos pueblos en los que los ciudadanos no los quisieran.

Así, solicitan que se aclare si las palabras del gerente de ICPOR parten de sí mismo o si parten del mandato de Incarlopsa.

Además, aseguran que las declaraciones del gerente de ICPOR han causado malestar en la población sobre todo al coincidir en el tiempo con la firma de un convenio entre Incarlopsa y Forética que tiene como objetivo fomentar la integración de los aspectos sociales, ambientales y el buen gobierno en la actuación de esta empresa.

Así, recuerdan que esta situación propiciada por el antiguo equipo de gobierno llevó a los vecinos a convertir las últimas elecciones municipales en prácticamente un referéndum sobre esta macrogranja para validar la opinión de la ciudadanía. De hecho, se creó una coalición electoral independiente que se alzó con mayoría absoluta, consiguiendo cuatro de los cinco concejales del municipio.

Por ello, ADERA ha pedido a la nueva alcaldesa, Elena Fernández, que no ceda un milímetro en el honor y en la dignidad que le otorgó la ciudadanía en las urnas y han solicitado al ayuntamiento que avance en todas las medidas necesarias para evitar cualquier atropello político, jurídico, administrativo o ambiental.

Asmismo, aseguran que si ICPOR dice que seguirá adelante con esta macrogranja contra la voluntad mayoritaria de un pueblo es o porque desprecia a quien le paga, Incarlopsa, o porque quien le paga desprecia sus propias palabras y, en definitiva, se desprecia a sí mismo.