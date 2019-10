Anoche tuve un sueño maravilloso que al sonar el despertador me dejó un mal sabor de boca. Empecé contando ovejas y, cosas de los sueños, una de ellas me dejó un billete de lotería. Ya, ya sé que no tiene sentido pero los sueños sueños son y esa oveja me hizo millonario, así que no iba a ponerme exquisito. En mi somnolencia me llevaba un súpersorteo de lotería con 500 millones de euros de bote, ahí es nada. Como se pueden imaginar, estaba que no cabía en mí mismo. 500 millones de euros dan hasta dar para un viajito, un piso en Schaman y algo más. La cosa es que era un sueño.

El sonido del despertador convirtió ese maravilloso sueño en una pequeña pesadilla. De camino a la radio estuve pensando en qué haría si tuviera esos 500 millones de euros en la cuenta. ¿Se imaginan? Seguramente que muchas preocupaciones desaparecerían de mi vida, al igual que el despertador de mi mesa de noche. Pero la verdad que no se me ocurre cómo debe ser tener tanto dinero. Casualmente hace unos días leía una encuesta de Forbes en la que preguntaron eso: ¿qué harías si fueras rico? Curiosamente la gran mayoría, un 66%. dijo que invertiría el dinero en su educación, la segunda opción sería en nuevos negocios, y, después de esto, los encuestados gastarían su riqueza en la ‘buena vida’: ropa, coches o viajes.

Sería una vida en rosa que, aunque no se lo crean, cada vez la disfrutan más personas. Lo dice el 'Informe de la riqueza mundial' que acaba de publicar el banco suizo Credit Suisse. La riqueza mundial ha aumentado a un ritmo del 2,6% en 2019. Según el banco, cada adulto del planeta tiene de media 63.500 euros en su cuenta. Hasta a las ovejitas de mi sueño les entraría la risa. Ya saben cómo son las medias de graciosas y de engañosas. Según los datos del Banco, la riqueza mundial ha crecido casi al mismo ritmo que lo ha hecho la desigualdad. Para que se hagan una idea, sólo 47 millones de personas, de los 7.000 millones que viven en la Tierra, tienen casi la mitad de la riqueza. Es decir, el 1% de la población mundial concentra casi la mitad de todo el dinero. Una élite que sigue creciendo y amasando poder también en nuestro país. En la última década, en plena crisis, el número de millonarios en España se ha multiplicado por 5 y el banco suizo prevé que este selecto club siga creciendo. Según sus estimaciones, en España hay 2.200 ultrarricos y, de ellos, 61 tienen patrimonios por encima de los 500 millones de dólares. Mientras, la miseria también crece y se calcula que el 11% de los habitantes del planeta sufre de pobreza extrema.

Por muchos despertadores que pongamos jamás nos despertaríamos de esta pesadilla, de esta desigualdad que día tras día no hace más que crecer. Sería un sueño vivir en un país y en un mundo mejor repartido pero, como dijo Calderón de la Barca: "los sueños sueños son".